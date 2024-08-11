Слезы Хижняка и эмоции Харлан. Лучшие фото Украины на Олимпиаде-2024

Сборная Украины завершила выступление на Играх в Париже, завоевав 12 наград – 3 золотых медалей, 5 серебряных и 4 бронзовые. Нашу страну на ХХХIII летней Олимпиаде представляли 140 атлетов, выступавших в 23 видах спорта.

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Свой счет наградам "желто-синие" открыли в третий день соревнований. "бронзу" нашей команде принесла фехтовальщица Ольга Харлан.

1 августа Сергей Кулиш стал вице-чемпионом Олимпийских игр в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с дистанции 50 метров.

3 августа Украина завоевала первое "золото" Игр-2024.

4 августа Ярослава Магучих принесла стране вторую высшую награду в прыжках в высоту. Еще одна прыгунья Ирина Геращенко стала третьей. "Бронзу" на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

7 августа боксер Александр Хижняк добыл для сборной третью высшую награду ОИ.

5 августа Илья Ковтун занял второе место в соревнованиях на параллельных брусьях.

8 августа две медали в копилку "желто-синей" сборной принесли борцы греко-римского стиля. Парвиз Насибов взял "серебро", а Жан Беленюк – "бронзу".

9 августа Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок в заезде каноэ-двоек стали серебряными призерами на дистанции 500 метров.

10 августа пятую серебряную награду для "желто-синей" команды выборола борчиха Ирина Коляденко.

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться самыми яркими фотографиями украинской команды.

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