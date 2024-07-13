Стало известно, какой украинский футболист стал главным разочарованием на Евро-2024

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин стал главным разочарованием среди всех футболистов сборной Украины на чемпионате Европы-2024. 25-летний уроженец Краснограда вошел в топ-13 игроков, которые хуже всех проявили себя на Евро-2024 по версии givemesport.com.

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Украинской команде не удалось выйти в плей-офф, несмотря на то, что она набрала больше очков, чем большинство лучших команд, занявших третьи места на групповом этапе. "Желто-синие" финишировала с четырьмя очками, но оказалась в конце таблицы из-за разницы мячей после разгрома в 1-м туре от Румынии (0:3).

"Одним человеком, который сыграл огромную роль в ужасающем характере этого поражения, был Андрей Лунин. Вратарь "Реала" допустил дорогостоящую ошибку, которая привела к голам и в конечном итоге стоила его команде места в 1/8 финала. Лунин был невероятен в "Реале" и принес ему успех в Ла Лиге и Лиге чемпионов в сезоне 2023/24, но не смог помочь сборной Украине", - пишут авторы рейтинга.

Первое место в "хит-параде" занял португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Второе место у француза Килиана Мбаппе. Третьим стал представитель Нидерландов Ромелу Лукаку.

Накануне Андрей Лунин назвал фатальными свои ошибки в стартовом матче чемпионата Европы с Румынией, в котором "сине-желтые" проиграли 0:3. Голкипер мадридского "Реала" отметил, что допустил технический брак в моменте с первым голом, а второй мяч объяснил невезением, так как он не видел удара.

10 июля на исполкоме УАФ было принято решение, что главный тренер украинской сборной Сергей Ребров продолжит работу с национальной командой, несмотря на неудачное выступление "сине-желтых" на чемпионате Европы-2024 в Германии. Работа 50-летнего специалиста была оценена позитивно и теперь перед ним стоят новые задачи – в частности, попадание на ЧМ-2026.

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