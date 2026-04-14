Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины по футболу
Исполком УАФ утвердил место проведения решающего матча текущего розыгрыша Кубка Украины по футболу. По информации "ТаТоТаке", игра пройдет 20 мая на стадионе "Арена Львов" во Львове.
В текущем розыгрыше турнира осталось сыграть полуфиналы. Матчи 1/2 финала запланированы на 21 и 22 апреля: "Буковина" сыграет против "Динамо" Киев, "Металлист 1925" встретится с "Черниговом".
Напомним, что четвертьфинал завершился сенсацией. В полуфинал впервые в истории вышел представитель Второй лиги "Чернигов", а также клубы Первой лиги "Буковина" и "Металлист 1925". "Динамо" обыграло "Ингулец" со счетом 2:0, "Буковина" прошла ЛНЗ по пенальти, "Металлист 1925" победил "Локомотив" Киев 3:0, "Чернигов" оказался сильнее "Мариуполя" в серии пенальти.
В текущем розыгрыше действует обновленный регламент. Участие принимают 68 команд, дополнительное время отменено на всех стадиях, кроме финала, при ничьей сразу назначается серия пенальти, жеребьевка проводится без посева. Клубы УПЛ стартовали с разных этапов в зависимости от участия в еврокубках.
Действующим обладателем трофея является "Шахтер", который в прошлом финале обыграл "Динамо" в серии пенальти.
Как сообщал OBOZ.UA, в 29 октября прошлого года в 1/8 финала КУ классическое дерби между "Динамо" и "Шахтером" завершилось победой киевлян 2:1. Голы Ярмоленко и Герреро позволили "Динамо" взять реванш за поражение в чемпионате.
