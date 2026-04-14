Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины по футболу

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
846
Исполком УАФ утвердил место проведения решающего матча текущего розыгрыша Кубка Украины по футболу. По информации "ТаТоТаке", игра пройдет 20 мая на стадионе "Арена Львов" во Львове.

В текущем розыгрыше турнира осталось сыграть полуфиналы. Матчи 1/2 финала запланированы на 21 и 22 апреля: "Буковина" сыграет против "Динамо" Киев, "Металлист 1925" встретится с "Черниговом".

Напомним, что четвертьфинал завершился сенсацией. В полуфинал впервые в истории вышел представитель Второй лиги "Чернигов", а также клубы Первой лиги "Буковина" и "Металлист 1925". "Динамо" обыграло "Ингулец" со счетом 2:0, "Буковина" прошла ЛНЗ по пенальти, "Металлист 1925" победил "Локомотив" Киев 3:0, "Чернигов" оказался сильнее "Мариуполя" в серии пенальти.

В текущем розыгрыше действует обновленный регламент. Участие принимают 68 команд, дополнительное время отменено на всех стадиях, кроме финала, при ничьей сразу назначается серия пенальти, жеребьевка проводится без посева. Клубы УПЛ стартовали с разных этапов в зависимости от участия в еврокубках.

Действующим обладателем трофея является "Шахтер", который в прошлом финале обыграл "Динамо" в серии пенальти.

Как сообщал OBOZ.UA, в 29 октября прошлого года в 1/8 финала КУ классическое дерби между "Динамо" и "Шахтером" завершилось победой киевлян 2:1. Голы Ярмоленко и Герреро позволили "Динамо" взять реванш за поражение в чемпионате.

