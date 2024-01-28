Стало известно, чем закончится бой Усик - Фьюри

Тренер знаменитого супертяжеловеса Мартина Баколе (20-1, 15 КО) Билли Нельсон сделал свой прогноз на бой обладателя титулов WBA, WBO, IBO, IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) и чемпиона WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). По мнению специалиста, поединок завершится досрочно.

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Нельсон уверен, что ближе к концу боя Фьюри нокаутирует Усика. Александр выдержит начало поединка, но победить не сможет.

"У Тайсона фантастический боксерский интеллект. Фьюри сократит дистанцию и не даст возможность Александру также легко убегать от канатов, как он это делал в двух схватках против Энтони Джошуа", – сказал Нельсон в интервью Youtube-каналу Boxing-social.

Напомним, что мегафайт за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе Усик - Фьюри состоится 17 февраля 2024-го. На кону будут стоять титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Это станет первой битвой в истории эпохи четырех поясов.

25 января стало известно, что битва Усик – Фьюри столкнулась с серьезной проблемой.

Как сообщал OBOZ.UA, победитель исторического боя за абсолютный титул в супертяжелом весе между Фьюри и Усиком получит особенный новый пояс. Непобедимые боксеры 17 февраля сразятся за чемпионство по версиям WBC, WBA, IBF и WBO впервые в истории эпохи четырех поясов.

Бывший чемпион мира в крузервейте, а сейчас аналитик бокса Джонни Нельсон предположил, что этот бой британца и украинца не состоится.

Ранее этот вечер планировался на 23 декабря, но Тайсон Фьюри получил рассечение во время поединка с Фрэнсисом Нганну и противостояние было перенесено. Александр Усик до этого дрался с Даниэлем Дюбуа, где победил нокаутом.

Последним абсолютным чемпионом в хэвивейте был Леннокс Льюис – в 1999-м он владел поясами WBA, WBC и IBF, чего тогда было достаточно для такого звания.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший выразил уверенность, что Александр в бою с Тайсоном столкнется со своей главной проблемой – отсутствием мощного нокаутирующего удара.

1 января суперкомпьютер BETSiE, который спрогнозировал исходы самых главных спортивных событий 2024 года, назвал победителя мегафайта Усик – Фьюри.

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