Стала известна дальнейшая судьба футболиста, ударившего в лицо сотрудника ТЦК

Нападающий Данило Колесник получил шанс вернуться в структуру "Колоса" спустя несколько месяцев после расторжения контракта из-за инцидента с сотрудником ТЦК. Футболист находится на просмотре в составе "Колоса-2" и может продолжить карьеру в клубе из Коваливки.

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Об этом сообщил журналист издания "Украинский футбол" Дмитрий Венков. По его данным, Колесник проходит просмотр в "Колосе-2".

Форвард уже выступал за вторую команду "Колоса" с марта 2025 года по февраль 2026-го. В феврале Колесник вступился за военнообязанного во время проверки документов, после чего произошла перепалка и он ударил представителя ТЦК по лицу. После этого клуб прекратил сотрудничество с игроком.

После ухода из "Колоса-2" Колесник присоединился к "Ребелу". В новой команде он провел два матча и забил один мяч. Однако клуб не получил аттестат для участия в следующем сезоне.

24-летнему Данилу инкриминируют ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесения побоев или причинения легкого или средней тяжести телесного повреждения). Санкция предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что Колесник позже опубликовал видео с камер наблюдения на своей странице в Instagram, заявив, что защищал прохожего от неправомерных действий сотрудников ТЦК. Экс-нападающий также сообщил, что ранее вступался за пострадавших в аналогичных ситуациях, включая инцидент с сотрудницей турецкого отеля в 2023 году.

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