'Приезжали военные...' Футболист, ударивший в лицо сотрудника ТЦК, рассказал, что с ним потом сделал клуб

Бывший игрок "Колоса-2" из Коваливки Даниил Колесник, оказавшийся в центре скандала после конфликта с сотрудником ТЦК, раскрыл детали расторжения контракта с клубом. По его словам, решение было принято в тот же день после появления видео инцидента и давления на руководство.

В феврале спортсмен вступился за военнообязанного во время проверки документов, после чего произошла перепалка и он ударил представителя ТЦК по лицу.

"Мне через час уже позвонили, сказали, что после того, как видео вышло. Я понимал, что эта ситуация зашла очень далеко. Сказали, что на руководство и на президента очень много звонков, знаю, что даже военные приезжали в Коваливку, меня искали", — рассказал Колесник в эфире Youtube-канала PRYVOZ.

По его словам, в клубе объяснили решение текущей ситуацией и требованиями со стороны военных. "Сказали, что сейчас такая ситуация, что военные требуют, чтобы тебя уволили из команды. И все. Меня уволили", — заявил он.

Футболист уточнил, что формально разрыв контракта оформили по обоюдному согласию. При этом он признал свою частичную вину и отметил, что не хотел подставлять команду.

"Я знал, что меня ударили первым. Я понимал, что эта ситуация не такая, как ее показывают. Я не начинал этот конфликт и не провоцировал специально", — добавил игрок.

Колесник также отметил, что после появления полной версии видео клуб с ним больше не связывался, ограничившись формальным ответом о возможном рассмотрении кандидатуры в будущем.

24-летнему Данилу инкриминируют ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесения побоев или причинения легкого или средней тяжести телесного повреждения). Санкция предусматривает ораничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что Колесник позже опубликовал видео с камер наблюдения на своей странице в Instagram, заявив, что защищал прохожего от неправомерных действий сотрудников ТЦК. Экс-нападающий также сообщил, что ранее вступался за пострадавших в аналогичных ситуациях, включая инцидент с сотрудницей турецкого отеля в 2023 году.

