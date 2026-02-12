Стал предателем России из-за переезда в Киев и соревновался под присмотром автоматчиков: украинцы, которые прославили СССР на зимних Олимпиадах

Так сложилось, что на белых Олимпиадах украинцы выступают не так успешно, как на летних. Даже до войны нам не хватало зимней инфраструктуры и арен. Максимум "сине-желтых" – две медали за один турнир, а бывало, что вообще оставались без наград. И надо сказать, что в советское время украинцы также нечасто гостили зимой на олимпийском пьедестале. Но были у нас и настоящие легенды, которые побеждали даже в чужой обуви.

Относительно восстановившись после Второй мировой войны, Советский Союз принял участие в белых Олимпийских играх только в 1956 году в Кортина д'Ампеццо. Именно там, сейчас, где 70 лет спустя соревнуется уже самостоятельная сборная Украины. Хотя членом МОК СССР стал в 1951-м и теоретически мог дебютировать уже в Осло-1952.

Но, судя по всему, советская власть решила как следует подготовиться к своему зимнему выходу. Представители СССР не соревновались в бобслее и фигурном катании, но уверенно выиграли командный зачет, заработав 7 золотых медалей и 16 – в сумме.

ОЛЕГ ГОНЧАРЕНКО. Главную сенсацию Игр-1956 создали советские конькобежцы, оставив триумфаторам прошлой Олимпиады, норвежцам, лишь одно "серебро" и одну "бронзу". С этим быстрым видом связаны и первые медали спортсменов, которые родились или жили на территории Украины и выступали под флагом СССР.

Уроженец Харькова конькобежец Олег Гончаренко на ОИ-1956 стал бронзовым призером сразу на двух дистанциях – 5000 и 10000 метров. Кстати, именно Гончаренко – первый советский чемпион мира в многоборье и был первым знаменосцем СССР на белых Олимпиадах. Поэтому можно сказать, что его "бронза" стала скорее разочарованием.

На дистанции 5000 м Олег ошибся сам: наехал на ледяную бровку, чуть не упал и потерял "золотые" секунды. А вот на 10 000 м подвели погода и работники открытого стадиона. Гончаренко бежал в тумане и не видел арену полностью, поэтому после удара в колокол, который сообщил о финальном круге, оставил на льду все силы и выпрямился после финиша, но оказалось, что произошла ошибка и надо бежать еще два круга! Вот конкуренты вышли на лед уже в ясную погоду.

Однако не все историки называют Гончаренко украинским спортсменом, поскольку впоследствии он оставил родной Харьков, где не было соответствующих условий для подготовки. Говорят, чтобы улучшить свою выносливость курсант пожарно-технического училища сам вызывался в наряды для мытья полов.

Но как только под Алма-Атой в начале 50-х появился замечательный каток "Медео", Гончаренко стал там частым гостем, а затем осел в Москве. И легендарный конькобежец – ярчайший пример того, как развивались зимние виды в Союзе.

Украина, которая по географическому расположению не имеет достаточно сурового климата зимой, была ориентирована на подготовку атлетов для летних Олимпиад. Тогда как практически вся инфраструктура для развития зимних видов была сосредоточена на территории России и частично Казахстана, где открывались лучшие школы и, конечно же, туда стягивались лучшие специалисты со всего СССР.

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ ИВАН БЯКОВ. Итак, украинские мастера зимних видов нечасто отбирались в сборную Союза для участия в Олимпиадах, а если им и удавалось туда пробиться, громкими достижениями на Олимпиадах они почти не отмечались... И это продолжалось до тех пор, пока в Киев не перебрался биатлонист Иван Бяков.

Бяков принес украинскому спорту первую и, по сути, единственную медаль высшей пробы, выступая в составе советской эстафетной команды на Играх в Инсбруке 1976 года. Причем медаль оказалась под угрозой из-за непредвиденной "поломки".

Бяков принял тогда эстафету на втором этапе, а отрыв сборной Союза от ближайших преследователей составлял более 40 секунд. Но уже через двести метров крепление на одном ботинке, тщательно проверенном перед стартом, неожиданно развалилось, что смутило и самого биатлониста, и весь тренерский штаб.

Пока Бяков бежал на одной лыже и сигнализировал, что ему нужна помощь, преимущество над соперниками таяло. А спасение пришло оттуда, откуда не ждали. Француз Жерар Верже, который только готовился к приему эстафеты и имел в запасе некоторое время, отдал украинскому коллеге собственную лыжу с ботинком. И хотя размер был значительно больше, да и смазка лыж отличалась, он по ходу дистанции даже увеличил задел для команды.

Но Бяков – скорее исключение из правил. Человек, который уже имел в своем активе олимпийское золото-1972, рискнул и перебрался в Украину из российского Кирова. Как его тогда отговаривали, даже посмеивались, мол, там даже нормальной зимы нет. Но биатлонист отвечал, что зима в Киеве похожа на ту, что в Инсбруке. К тому же в столице Украины работал опытный тренер Борис Зорин.

Как позже вспоминал в интервью fakty.ua Бяков, заместитель председателя российского Спорткомитета, который заведовал лыжным спортом и биатлоном, был вне себя от гнева. Чиновник кричал в лицо спортсмену: "Ты убегаешь из России, где были созданы все условия!" А потом написал письмо председателю Спорткомитета СССР Павлову, чтобы Ивана вывели из состава сборной Союза и лишили звания заслуженного мастера спорта.

"В Москве состоялся жуткий разговор с главой Федерации. Он обвинял меня чуть ли не в предательстве Родины. "Идеологию" пришивал. Я ответил, что никакой вины за собой не чувствую. Ведь я имею право учиться. Украина – советская республика. "Ну учись-учись-учись. Только про сборную забудь", – ответил заместитель председателя. Подключили обком партии, хотя я не был тогда в КПСС. Короче говоря, скандал..." – вспоминал чемпион.

Из сборной Бякова вывели, а вот отобрать звание заслуженного мастера спорта повода не нашли. Но биатлонист не собирался так просто сдаваться и уже после переезда в Киев продолжал тренироваться самостоятельно. На отборочных соревнованиях перед чемпионатом мира "Ижевская винтовка" Украина с Бяковым выступила самостоятельной командой и выиграла эстафету. Олимпийский чемпион бежал без перчаток в 20-градусный мороз, потому что прошел специальную подготовку: "Бегу и слышу, мне кричат: "У-у-у, хохол без перчаток бежит!"

А когда Иван приехал на Кубок СССР, где должны были утвердить окончательный состав на Олимпиаду-1976, его даже не хотели селить. Но опальный Бяков выиграл Кубок СССР и чиновникам спорткомитета ничего не оставалось, кроме как вернуть его в сборную. Вот как хотели видеть украинцев в составе сборной СССР на Олимпиадах московские чиновники.

АЛЕКСАНДР БАТЮК. 1984 года первым украинским призером Олимпиады в лыжных гонках становится уроженец Чернигова Александр Батюк, которого назначили стартером в эстафете четыре по десять километров. Тогда в напряженной борьбе сборная СССР проиграла соперникам из Швеции десять с копейками секунд и оказалась на втором месте.

Позже Батюк рассказывал, что на первом этапе боролся с Томасом Вассбергом, от которого отрывался на подъеме, а на спуске и равнине швед догонял. И хотя легендарный Гунде Сван на финишном круге упал, четырехкратный чемпион ОИ Николай Зимятов не воспользовался этим. А серебряным медалям в команде не радовались – для СССР существовало только первое место.

Также Батюк вспоминал, что на Играх-1984 в Сараево на дистанции 50 км на расстоянии видимости стояли автоматчики. Так охраняли спортсменов в социалистической Югославии.

Предатель ПЕТРЕНКО – ПЕРВЫЙ ИЗ УКРАИНЫ Вообще, Виктора Петренко можно было бы называть первым олимпийским чемпионом независимой Украины, поскольку в 1992 году Советский Союз уже приказал долго жить. Но Игры проводились практически через несколько месяцев после развала СССР, и не все независимые страны оказались готовы к самостоятельному дебюту.

Поэтому спортсмены бывшего "совка" выступили в Альбервиле-1992 единственной сборной под олимпийским флагом. Сначала команда СНГ даже не имела денег для обязательного взноса за участие в соревнованиях, а также для отправки делегации во Францию. Но вскоре эти проблемы были решены.

Дождавшись ухода в тень двух легендарных Брайанов – американца Бойтано и канадца Орсера, которые оттеснили Петренко на третью ступень пьедестала на Олимпиаде-1988, Виктор сразу занял освободившуюся нишу в мужском фигурном катании. На пути к "золоту" Виктор обошел даже четырехкратного чемпиона мира Курта Браунинга. При этом в течение сезона он никак не мог подобрать себе коньки и успокоился, когда соединил в пару старый левый и новый правый.

Когда воспитанника Галины Змиевской награждали "золотом" ОИ-1992, впервые в истории Игр объявили, что спортсмен представляет Украину, а председатель МОК Хуан Антонио Самаранч позвонил президенту страны Леониду Кравчуку и поздравил с этой блестящей победой. К сожалению, через 30 лет Петренко предал свою страну.

Пока Россия убивает и пытает его соотечественников после полномасштабного вторжения в феврале 2022-го легендарный фигурист продолжает развлекать оккупантов на территории РФ в постановке от жены пресс-секретаря Путина Татьяны Навки "Красный цветочек".

"Тысячи убитых и замученных агрессором мирных украинцев, среди которых сотни детей, массированные ракетные удары по нашим городам и селам, разрушенные дома людей не стали помехой для того, чтобы Виктор Петренко вышел на лед в российском Сочи и выступил в одной команде со сторонниками этой страшной войны", – осудила своего функционера Украинской федерации фигурного катания и уволила его с должности вице-президента.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В ХОККЕЕ АЛЕКСЕЙ ЖИТНИК. Золотую медаль на этой же Олимпиаде-1992 в составе хоккейной сборной получил украинский защитник Алексей Житник, единственный представитель нашей страны в этом виде спорта. Во Франции воспитанник "Сокола" Житник играл в четвертом звене, составленном из хоккеистов московского "Динамо".

На Олимпиаде-1992 Алексей забил одну шайбу – французам броском от синей линии. Больше не смог, потому что защитник в атаку подключался нечасто. Как сам объяснял, тогда это не очень приветствовалось. Правда, после этого взял российское гражданство, но впоследствии присоединился к развитию украинского

БЫСТРЫЕКОНЬКИ ВЕРЫ БРЫНДЗЕЙ Если говорить об украинских атлетах советского периода, то нельзя не вспомнить о Вере Брындзей из Ивано-Франковска. Известная спортсменка-конькобежка в свое время была абсолютной чемпионкой мира, но провалила Олимпиаду 1980 года в Лейк-Плэсиде, оказавшись на дистанции 1500 метров лишь 18-й.

