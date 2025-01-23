'Растерянность и боль': футболист сборной Украины прокомментировал переход в турецкую команду за 6 млн евро

Нападающий сборной Украины Даниил Сикан эмоционально отреагировал на свой переход в турецкий "Трабзонспор". 23-летний уроженец Житомира признался, что ему грустно покидать донецкий "Шахтер", цвета которого он защищал на протяжении четырех сезонов.

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Об этом Сикан рассказал в интервью официальному сайту "оранжево-черных", комментируя свой трансфер за шесть миллионов евро. По словам футболиста, в донецком клубе подобрался очень дружный коллектив, быть частью которого для него было невероятно комфортно.

"Что я чувствую? Да растерянность и боль. Уходить из такого дружного коллектива... Эта команда – большая часть моей жизни, с которой я провел, пожалуй, самые лучшие футбольные годы. Я встретил здесь и друзей, и товарищей по команде, которые здесь были и так же уходили. Настал и мой черед. И это очень тяжело, но это футбол, это часть жизни, через которую мы проходим. Если не делать эти шаги вперед, то ты остаешься на месте, а нужно расти и прогрессировать, с чем-то расставаться, что-то отпустить. Хотя это будет очень тяжело сделать", – сказал Сикан.

Украинский нападающий провел в футболке "Шахтера" 115 матчей, в которых забил 31 гол и отдал девять результативных передач. В нынешнем сезоне Сикан отличился четыре раза, в том числе один раз – в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года появилась информация, что "Шахтер" пытается удержать в своем составе Даниила Сикана. Руководство "горняков" делало 22-летнему футболисту улучшенное предложение по новому контракту.

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