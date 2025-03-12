Вот завершился регулярный чемпионат Украины по хоккею. Стартовал он осенью прошлого года, но в эти сроки, которые заранее были определены, он не начался. Причина – противостояние в ФХУ. Нешуточный спор за пост президента разгорелся между Георгием Зубко, который возглавлял в то время федерацию, и законно избранным на этот пост экс-президентом ХК "Кременчуг" Сергеем Мазуром.

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Пришлось вмешаться Министерству юстиции Украины, решением которого президентом Федерации хоккея был утвержден все же Мазур. В целом часто меняются президенты ФХУ, но выскажу свое личное мнение. Такого многолетнего президента, каким был Анатолий Николаевич Хорозов, никогда не будет. Он много сделал для украинского хоккея, для популяризации этой игры в Украине, для различных сборных страны, для "Сокола". Анатолий Николаевич любил хоккей, а не себя в хоккее.

Нашли замену

Пока решался топ-кадровый вопрос украинского хоккея, старт чемпионата откладывался. Когда же он начался, оказалось, придется менять состав участников. Из-за финансовых затруднений снялся с чемпионата киевский клуб "Тризуб". В срочном порядке для того, чтобы было парное количество участников, замену "Тризубу" нашли. Шестым участником чемпионата стал фарм-клуб участника чемпионата "Киев Кэпиталс" – "Крыжинка", в составе которого выступали 17-летние парни. Дебютант - одесский "Шторм", в составе которого играли опытные игроки из других клубов, – сразу громко заявил о себе. Согласно регламенту, после проведения регулярного чемпионата определилась четверка клубов, которые разыграют медали. Этот квартет определился задолго до окончания регулярки.

В заключительном туре "Сокол" победил херсонский "Днепр" – 11:6, а "Киев Кэпиталз" обыграл 4:3 в Одессе "Шторм". В итоге многократный чемпион страны, "Сокол", занял в регулярном чемпионате первое место, опередив на одно очко "Киев Кэпиталс". Теперь два киевских клуба, "Шторм" и ХК "Кременчуг" разыграют между собой чемпионские медали. В полуфиналах "Сокол" играет с "Кременчугом", а "Киев Кэпиталс" – со "Штормом".

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А тем временем ведущие игроки украинских клубов и их партнеры по сборной, выступающие в зарубежных клубах, выступят на чемпионате мира в дивизионе 1А. Он пройдет с 27 апреля по 3 мая в Румынии. Соперниками сборной Украины будут команды Польши, Великобритании, Японии, Италии и Румынии. Две лучшие команды получат право в 2026 году выступать в элитном дивизионе мирового хоккея.