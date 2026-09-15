Спасательный круг от "Шахтера" не поможет? Какая судьба ждёт Украину в таблице коэффициентов УЕФА

Еврокубки набирают обороты – и это снова повод вспомнить о таблице коэффициентов УЕФА. Ведь именно сейчас у нас есть уникальный шанс подняться в рейтинге в течение сезона! Такого не было годами, но у "Шахтера" есть возможность закрепить рост ассоциации. OBOZ.UA рассказывает, что для этого нужно и почему можно опуститься вниз, даже выиграв остальные матчи группового этапа Лиги чемпионов.

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Где мы в таблице?

Украинская ассоциация в рейтинге УЕФА занимает сейчас 23-е место. У нас 24,3 балла по пятилетнему рейтингу. Вылет сразу трёх команд из четырёх к осени очень сильно ударил по амбициям, поэтому до конца года нам нужно хотя бы удержаться на текущей позиции. Важно учесть, что это положение до начала Лиги Европы и Лиги конференций (ЛЕ состоится в среду, а ЛК начнется только в октябре). Вот как выглядит таблица:

Прошлогодний успех "Шахтера" и почти выход в финал Лиги конференций не только помогли клубу завоевать место в основной стадии Лиги чемпионов, но и дали импульс для повышения рейтинга коэффициентов. Здорово, что такой результат однозначно улучшил положение нашей ассоциации. Жаль, что до сих пор на это влияет лишь одна команда.

Как пополнили копилку наши клубы?

Очень мало. "Динамо" принесло всего 2 очка в 6 матчах (за две ничьи против "Клуж" и одну победу над "Карабахом"). Судя по тому, что мы наблюдаем сейчас в УПЛ, даже хорошо, что киевляне вылетели раньше, ведь игры в группе снова стали бы потерей рейтинга. От ЛНЗ и "Полесья" у нас по 1,5 очка, потому что там смотрят не на результаты игр, а на прохождение этапов. В Лиге конференций украинские клубы побывали только во втором этапе, за что и получили свою благодарность. В целом это плюс 5 очков, что меньше, чем доигровой период чемпиона Премьер-лиги. Проблема в том, что количество набранных очков до конца сезона будет делиться на все команды. А так как клуб остался один, то даже максимальный результат каждого тура будет разделён на 4. Поэтому в чистом виде мы добавили только 1,25 балла от сразу трёх команд. Традиция, которая, к сожалению, повторяется из сезона в сезон.

У "Шахтера" своя история, поэтому у него отдельный вклад. Клуб получил 6 баллов за прямую квалификацию в группу ЛЧ и ещё 1 балл за ничью против ПСВ, всего пока 7 очков. Впереди ждёт сложный сезон, ближайшая проверка в Лондоне против АЕКа, а январские матчи с "Лейпцигом" и "Реалом" решат судьбу "горняков" в общем зачёте. Учитывая, что Туран заявляет, что команда не готова к ЛЧ, у него есть ещё несколько недель, чтобы что-то придумать, пока турнир не возобновится в октябре после паузы на матчи сборных.

Ситуация очень нестабильна

24,3 балла у Украины – это отправная точка. Осталось 7 туров ЛЧ и полный набор групповых этапов для еще двух еврокубков. Ближе всего к нам в таблице находится Румыния, у которой 24,8 балла – это ближайшая достижимая цель для выхода в групповой этап. Обойти можно Хорватию (25,6) и Швецию (25,7). Чтобы наверстать отставание, "Шахтеру" нужно выиграть все 7 матчей. Но математика ограничивает возможный результат: 14 очков, разделённые на 4, составляют всего 3,5 очка. Даже если у "горняков" будет грандиозный успех в группе против всех команд, нужно ещё представить, что хорватские "Динамо" и "Хайдук" не наберут очков вообще.

Ситуация усложнится в октябре, когда в борьбу вступят все 4 ближайшие к нам ассоциации: Израиль, Азербайджан, Словения и Словакия. У всех по одному клубу, но разные исходные условия. "Хапоэль" и "Целье" ждут своего старта в Лиге Европы, "Слован" и "Сабах" уже проиграли первые матчи в ЛЧ. Всего полбалла преимущества – плохая подушка безопасности перед интенсивным сезоном, но это то, что есть.

У "Шахтёра" – непростая задача для всей Украины

Этот рейтинг УЕФА определяет европейское представительство на сезон 28/29. Наши клубы и без того вынуждены стартовать без основных этапов турниров, но у "Шахтера" есть определенная возможность улучшить многолетний показатель. Клуб как минимум до февраля будет ключевым источником очков для ассоциации, поэтому задача – подтянуть Украину хотя бы ближе к двадцатке. Для Лиги чемпионов подсчёт очков понятен: 2 балла к рейтингу команды за победу, 1 балл за ничью и 0 за поражение. В рейтинг Украины это будет добавлять 0,5 или 0,25 очка соответственно.

Для самой команды понятно финансовое вознаграждение. Это не только выплаты по историческому рейтингу, но и пополнение собственного кошелька. В случае нового чемпионства в УПЛ подопечные Турана смогут практически гарантировать себе ещё один прямой выход в группу Лиги чемпионов за счёт высокого индивидуального рейтинга. Впереди ещё много матчей, и если набирать хотя бы по 1 баллу в каждом матче группового этапа, то "Шахтёр" будет претендовать на стыковые матчи. А это будет означать продолжение еврокубковой сказки для Украины.