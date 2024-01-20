Спасатель из Полтавы выиграл чемпионат Украины по боксу. Видео

Владислав Гела (14-5-1, 8 КО) – профессиональный спасатель из Полтавы, объединяющий работу в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и бокс, завоевал титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine в первом среднем весе. На Всеукраинском благотворительном вечере бокса в киевском Дворце спорта 24-летний уроженец Полтавы победил 30-летнего львовянина Андрея Цюру (6-2, 5 КО).

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10-раундовый поединок прошел всю дистанцию и завершился единогласным решением судей.

Владислав с первых минут боя владел инициативой, не позволив сопернику ничего сделать.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, Владислав неоднократно принимал участие в ликвидации последствий вражеских обстрелов в Кременчуге. Именно его подразделение после кровавой атаки прибыло в горящий торговый центр города одним из первых.

Напомним, что 27 июня 2022 российские войска нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, убив 25 мирных жителей. Здание, где находились десятки магазинов, сгорело полностью.

По данным InformNapalm, удары по ТЦ "Амстор" наносили российские военнослужащие из 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка из Калужской области. Именно на вооружении этого полка стоят Ту-22М3, атаковавшие Украину ракетами Х-22.

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