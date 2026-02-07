Состоялась жеребьевка Финала четырех Кубка Украины по баскетболу

В субботу, 7 февраля, во время большого перерыва матча Суперлиги GGBET Днепр – Запорожье, состоялась жеребьевка полуфиналов мужского Кубка Украины сезона-2025/26.

По итогам жеребьевки были сформированы следующие пары:

Днепр – Киев-Баскет

Прикарпатье-Говерла – Запорожье

Напомним, в декабре состоялся первый этап Кубка Украины, который определил участников Финала четырех. Там сыграют победители четвертьфинальных матчей Киев-Баскет, Прикарпатье-Говерла, Днепр, а также БК Запорожье, который получил место в Ф4 в качестве lucky loser.

Финал четырех Кубка Украины среди мужских команд сезона 2025/26 пройдет 14-15 марта в Ивано-Франковске в Манеже КФВ. Ивано-Франковск впервые будет принимать Финал четырех мужского Кубка Украины.

Действующим победителем Кубка Украины является Днепр, который в прошлом сезоне на своей площадке в финале обыграл Ривне 95:69 и во второй раз подряд и в пятый раз в целом завоевал Кубок Украины.