Согнали пленных на заминированную баржу и вывели в море: что спасло украинского гимнаста, почему не узнала мать и как он стал легендой Олимпиады

3 августа 1952 года в Хельсинки состоялась церемония закрытия летних Олимпийских игр, где впервые в своей истории участвовала сборная Советского Союза, а больше всего золотых наград среди всех атлетов получил украинский гимнаст Виктор Чукарин. Уроженец Донецкой области во время войны прошел через 17 концлагерей, пытки и нечеловеческие условия, а в Финляндии выиграл абсолютное первенство.

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Интересно, что ни мама, ни соседи не верили в талант Виктора, советская власть разбила его семью, а нацисты делали все, чтобы загнать спортсмена в могилу. Однако все это только закалило будущего семикратного олимпийского чемпиона и настоящую легенду спортивной гимнастики, который объединил Мариуполь и Львов и чьи родные места сейчас находятся под оккупацией России.

1. УМЕР ИЗ-ЗА ПИСЬМА. Виктор Чукарин родился 9 ноября 1921 года в Донецкой области в небольшом поселке Крещатицкое неподалеку Мариуполя, куда вскоре и переехала семья. С детства Виктор был очень активным – настоящим сорванцом. Чем он только не занимался – плаванием, футболом, греблей. Параллельно пробовал различные элементы во дворе на перекладине.

Тренер школьной секции увидел, что парень имеет талант и пригласил его целенаправленно заниматься спортивной гимнастикой. Однако новое увлечение Виктора не нравилось ни матери, ни ее родным. Это же не профессия! Поэтому сначала Чукарин поступил в металлургический техникум. Однако вскоре понял, что не может без гимнастики.

Когда будущий чемпион решил подать документы в Киевский техникум физической культуры, парня поддерживали только старший брат и младшая сестра. Отца на тот момент рядом не было – его репрессировала советская власть. И все из-за письма румынским родственникам, в котором он просил помочь семье продуктами. А на дворе стояли голодные для Украины 30-е годы. Вскоре Чукарин-старший умер вдали от семьи...

"Сильный парень, да глупый", – постоянно слышал от соседей Виктор, когда начинал рассказывать о своем желании стать гимнастом и учиться в Киеве.

"У каждого парня дело как дело. Одни на заводе трубы делают. Другие – на военную службу идут. Третьи – в море подались. А что это за дело – физкультура твоя?", – возмущались родственники мамы.

"Никогда еще не выезжал я в такую даль, да и домашних не сразу уговорил. "Зачем тебе эта гимнастика", – заплакала мать. – Пошел бы на какую-нибудь другую специальность, хоть на медицинскую". "Что вы, мамочка, если есть у Виктора к этому делу желание, не будем его неволить", – заступался брат Павел, – вспоминал Чукарин в книге "Путь к вершинам".

Сестра также пыталась уговорить мать, подчеркивая, как изменился Виктор после занятий в секции – перестал "шататься с местными лоботрясами", стал лучше учиться и помогать дома. И хотя родственники матери были категорически против, Виктор твердо стоял на своем. А если ему не удастся стать лучшим в гимнастике, тогда уже пойдет разнорабочим на завод.

Но у парня все получилось – в 19 лет он стал чемпионом Украины и получил звание мастера спорта СССР.

17 КОНЦТАБОРОВ Сейчас мы только можем догадываться и представлять, сколько титулов мог выиграть Чукарин, если бы не Вторая мировая война. Гимнаст приостановил карьеру и ушел на фронт добровольцем. Сначала он защищал Киев, а затем воевал под Полтавой, где Виктор получил тяжелое ранение, был контужен и попал в немецкий плен.

В концентрационных лагерях гимнаст провел три с половиной года, находясь в нечеловеческих условиях. За время плена Чукарин побывал в 17 тюрьмах, включая Бухенвальд, где прошел через пытки и болезни. Он не имел имени, а только номер "10491".

На глазах Виктора происходили массовые казни военнопленных, сотни или даже тысячи сами умирали от голода и болезней. Однако украинец не только держался, но и умудрялся перенимать гимнастический опыт. До войны лучшими атлетами были немцы. Иногда Чукарину удавалось наблюдать за смотрителями, которые отрабатывали сложные гимнастические упражнения.

Когда конец войны был предрешен, а немцы прекрасно осознали, что проиграли, Виктора вместе с другими пленными согнали на заминированную баржу и вывели в море. К счастью для гимнаста, судно увидели англичане и успели спасти людей на борту до взрыва.

"МАМА, Я ВЕРНУЛСЯ". После всех пережитых ужасов "гуманная" советская власть пыталась посадить Виктора как врага народа за то, что он находился в плену. Но за талантливого гимнаста и хорошего человека вступились тренеры. После длительных разборок Виктор вернулся в родной Мариуполь только в октябре 1945 года... От его дома осталась только почерневшая груда камней.

Чукарин не знал, живы ли его родные. Соседи не узнали парня, который после плена не весил и 40 кг. Его не узнала родная мать, которая успела даже поставить свечу за упокой души своего воина. "Мама! Это же я вернулся!", – обратился тогда солдат к уставшей и измученной женщине.

"Испуганно повернулась ко мне мать, недоверчиво качнула головой. Не узнала! Подошла вплотную и, неожиданно наклонив мою голову, провела по ней дрожащей рукой. "Он! Сыночек!", – вырвалось у нее со слезами. А я и забыл о следе, который остался с того времени, когда я мальчишкой сорвался со скирды. Об этом рубец. Да разве забудет такое мать!", – вспомнил Виктор.

Чукарин вернулся настолько истощенным, что никто не верил, что он сможет набрать прежнюю физическую форму и вернуться в большой спорт. Но тот характер, который позволил ему столько времени выживать в плену, помог и постепенно восстановиться.

В сентябре 1946 года Чукарин переехал во Львов и поступил в местный Институт физкультуры, рассчитывая на поддержку проректора Абрама Липмана, который был его преподавателем еще в Киевском техникуме.

Но послевоенные времена были крайне тяжелыми для всех, а особенно – для гостей города, которые не имели рядом поддержки родных. Поэтому во время учебы, чтобы прокормить себя, Виктор работал дворником, подрабатывал грузчиком, а потом еще и успевал тренироваться до седьмого пота.

К первому послевоенному чемпионату СССР 1946 года Чукарин еще не успел как следует подготовиться и занял 12 место. Но через год поднялся на пятое, а в 1948-м наконец стал лучшим в Союзе в упражнениях на брусьях. И тем самым Виктор начал золотую традицию украинцев на этом снаряде. Уже во времена независимости олимпийскими чемпионами на брусьях становились Валерий Гончаров и Олег Верняев.

Параллельные брусья были самым любимым снарядом Чукарина, где он до автоматизма оттачивал каждый элемент и был просто непобедимым. За что получил прозвище Брусевич. Уже в 1949 году Виктор стал абсолютным чемпионом СССР и удерживал этот титул еще в течение двух лет, автоматически став лидером сборной Союза.

В конце 1951-го стало известно, что в следующем году СССР впервые примет участие в летней Олимпиаде в Хельсинки. Главный старт четырехлетия был мечтой Виктора, но за шесть месяцев до Игр в Финляндии он принимает вызов партнера по сборной и, соревнуясь, кто дольше продержит "крест", травмирует руку.

"К вечеру тянущая боль не оставляет меня ни на минуту. Больно натянуть пиджак, не могу посадить на колени дочку. И надоедливая, неотвязная мысль: "А как же Олимпиада?" Заключение травматолога: надрыв сухожилия двуглавой мышцы", – вспоминал Чукарин.

Невозможно обыграть Но и травма не помешала украинскому гимнасту. Через полгода на Олимпиаде в Хельсинки 30-летний Виктор, переживший 17 концлагерей, стал самым титулованным спортсменом сборной СССР. Украинец выиграл четыре "золота" и два "серебра", в том числе победил в абсолютном первенстве. И прославил страну, которая морила его семью голодом и забрала отца.

Но Виктор жил гимнастикой и выигрывал медали пачками. В 1954-м в Риме он стал абсолютным чемпионом мира. И подтвердил свой высочайший класс на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне. В Австралии главными соперниками советских гимнастов были техничные японцы, но Чукарин помог СССР вырвать "золото" в команде.

Однако настоящая драма развернулась в абсолютном первенстве, где зрители стали свидетелями дуэли между украинцем и японцем Такаси Оно. Чтобы победить соперника, Виктору нужно было превзойти себя и получить за не самые любимые вольные упражнения минимум 9,55 балла. И Чукарин это сделал в 35 лет! Ровно 9,55. "У него невозможно выиграть", – только и смог произнести пораженный японец.

Из Мельбурна Виктор привез три золотые медали, "серебро" и "бронзу", став семикратным олимпийским чемпионом и завершив карьеру непобежденным. Кстати, украинец до сих пор входит в топ-25 самых титулованных олимпийцев в истории.

К сожалению, не так часто случается, что строя блестящую карьеру, спортсмен успевает создать и счастливую семью. Но Виктору и это удалось. Свою любовь, гимнастку Клавдию Зайцеву, он также нашел в зале, а в 1948-м влюбленные поженились во Львове. Вместе они воспитывали трех дочерей – Инну от первого брака Клавдии Ивановны, а также общих Викторию и Ольгу.

Чукарин после окончания карьеры преподавал на кафедре гимнастики. В 1967 году чемпион получил звание судьи международной категории, в 1971-м его избрали заведующим кафедрой гимнастики Львовского института физкультуры. Говорили, что работа со сборной СССР у него не наладилась во многом и из-за того, что прямой и честный Виктор не хотел играть в закулисные игры и заигрывать с властью в Кремле.

Однако легендарный гимнаст воспитал более 20 мастеров спорта и олимпийского чемпиона-1980 Богдана Макуца. А в 1984 году Виктор Чукарин умер во Львове в возрасте 62 лет. Видимо, подорванное в лагерях и спортивных залах здоровье таки давало о себе знать. Но память о нем сохраняется до сих пор.

Улицы в честь великого гимнаста есть во Львове и родном Мариуполе. А в немецком городе Домбостон, еще при жизни Чукарина, открыли музей выдающегося украинского спортсмена.

"Он очень симпатичный человек был! От него шла эта... не знаю, доброта, красота, но не исключительная красота мужская. Он просто был красивым человеком. Во всех отношениях. А как трогательно он всегда говорил о своих дочерях! А я смотрела на Виктора Ивановича как на какого-то бога гимнастики", – вспоминала олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова.

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