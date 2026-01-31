Соболенко расплакалась после случившегося в финале Australian Open. Видео

Первая ракетка мира Арина Соболенко не сдержала эмоций после поражения в финале Australian Open-2026. 27-летняя белоруска в трех сетах уступила лучшей теннисистке Казахстана Елене Рыбакиной (№5 WTA) и расплакалась.

После заключительного розыгрыша, в то время, как Рыбакина получала поздравления от тренеров и родственников, Соболенко села на свое место и накрыла лицо полотенцем.

Спустя некоторое время камеры выхватили белорусскую спортсменку уже без белой ткани. В кадр бросились значительно покрасневшие глаза теннисистки.

Как сообщал OBOZ.UA, решающая встреча Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде продлилась более двух часов и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

Напомним, что Соболенко оказалась в центре скандала после победы над лучшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной в полуфинале Australian Open. Камеры зафиксировали момент, когда сразу после заключительного розыгрыша белорусская теннисистка произнесла матерное ругательство.

Отметим, что и во время игры с Элиной Соболенко отметилась вызывающим поведением. Белоруска кричала, отбивая мячи, чем пыталась психологически воздействовать на украинскую спортсменку.

