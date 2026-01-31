Арине Соболенко, которая послала Свитолину на три буквы, прилетела карма в финале Australian Open. Видео

Лучшая теннисистка планеты Арина Соболенко уступила в финале Australian Open-2026 первой ракетке Казахстана Елене Рыбакиной (№5 WTA). Матч длился 2 часа 18 минут и завершился со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

Видео дня

По ходу встречи 27-летняя Соболенко подала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми, а Рыбакина сделала пять подач навылет, три двойные ошибки и три брейка из шести.

Победа принесла 26-летней казахстанке второй титул Большого шлема после Wimbledon-2022. Она стала четвертой действующей теннисисткой с двумя титулами на турнирах Большого шлема и шестой в Открытой эре, сумевшей выиграть первые два "Шлема" на харде и траве.

Теперь Рыбакина занимает третью строчку мирового рейтинга, одержала десятый подряд успех над игроками из топ-10 и довела баланс побед над соперницами из первой десятки до 34:27. За титул на Australian Open она получила около 2,8 млн долларов, а общие карьерные призовые достигли 27,3 млн долларов, что выводит её на 14-е место в истории тенниса по этому показателю.

Как сообщал OBOZ.UA, Соболенко оказалась в центре скандала после победы над лучшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной в полуфинале Australian Open. Камеры зафиксировали момент, когда сразу после заключительного розыгрыша белорусская теннисистка произнесла матерное ругательство.

Отметим, что и во время игры с Элиной Соболенко отметилась вызывающим поведением. Белоруска кричала, отбивая мячи, чем пыталась психологически воздействовать на украинскую спортсменку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!