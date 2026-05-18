'Не учли чувствительных моментов в отношениях между странами': глава молдавского вещателя ушел в отставку из-за 'неправильного' голосования на Евровидении

Гендиректор молдавской общественной ТРК Teleradio-Moldova Влад Цуркану решил уволиться после скандала, связанного с Евровидением 2026. Во всем виновато голосование нацжурив финале конкурса: эксперты из Молдовы не дали ни одного балла Украине и присудили только три балла Румынии.

Видео дня

Это вызвало волну критики и возмущения, поэтому Цуркану объявил об отставке. Он отметил, что руководство Teleradio-Moldova дистанцировалось от решений жюри, но все же ответственное за результаты голосования, передает "Суспільне".

Влад Цуркану выразил поддержку Украине и Румынии

Генеральный директор считает, что голоса были распределены неправильно. "Я избегал давать указания членам жюри, и то, что произошло, является чрезвычайным событием. На наш взгляд, жюри не учло чувствительных моментов, существующих между Республикой Молдова и нашими соседями: Румынией и Украиной", – заявил он.

Цуркану подчеркнул, что его увольнение должно "послать четкий сигнал" о неизменности отношений Молдовы с дружественными странами.

"Братские отношения, которые Республика Молдова имеет с Румынией, а также наша благодарность и уважение к Украине за ее ежедневные жертвы остаются неизменными. Наше отношение к Украине не является нулевым, а наши чувства к Румынии могут быть только любовью", – оправдался глава общественного вещателя.

Пока он будет продолжать выполнять свои обязанности, пока наблюдательный совет не назначит нового генерального директора. Согласно закону, вместе с ним должны покинуть должности и его заместители, в частности представитель состава жюри Евровидения Андрей Запша и директор "Радио-Молдова" Корнел Чобану.

Как именно проголосовала Молдова

Согласно информации на сайте Eurovision.tv, самую высокую оценку (12) жюри Молдовы отдало Польше.

Маргарита Друца, пресс-секретарь Молдовы, после прямого эфира рассказала, что сначала хотела отказаться объявлять результаты, поскольку они ее "шокировали".

Скандал охватил не только социальные сети: министр культуры Молдовы Кристиан Жардан даже заявил, что ожидает объяснений относительно результатов голосования.

Одна из членов жюри Виктория Кушнир объяснила, что оценивание происходило во время репетиций, когда выступление Румынии было слабее, чем в телевизионном финале. Она также оправдалась, что лично поставила румынской представительнице "достаточно высокую оценку".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Представительница Украины на Евровидении 2026 LELÉKA (Виктория Лелека) успешно выступила в финале с песней Ridnym. По результатам голосования жюри и зрителей она получила 221 балл и заняла 9 место.

– Единственная страна, жюри которой оценили выступление представительницы Украины на 12 баллов – это Швейцария.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!