СМИ назвали два вида спорта ОИ-2026, в которых отстранят Россию

Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не обсуждают возможность возвращения российских и беларусских спортсменов на официальные старты. Речь не идет даже о допуске в так называемом нейтральном статусе.

Видео дня

Об этом информирует издание "Верстка", которое получила соответствующее ответы над организаций в ответ на свои запросы. В федерациях подчеркнули, что не получили обращений от Международного олимпийского комитета (МОК) с просьбой рассмотреть участие спортсменов из РФ и РБ в Играх-2026.

"Этот вопрос не обсуждают. Сейчас нет ничего кроме слухов, которые мы не комментируем", – заявил директор по коммуникациям IBU Кристиан Винклер.

Напомним, что Олимпийские игр будущего года состояться в итальянском Милане с 6 по 22 февраля.

Ранее МОК подтвердил, что будет следовать той же стратегии в отношении спортсменов из России и Беларуси, что и на Играх в Париже-2024. В организации заявили, что окончательное решение по их допуску на Олимпиаду-2026 будет принято позднее.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу ответил на вопрос, возьмет ли он трубку при звонке Владимира Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!