МОК принял кардинальное решение по России – СМИ

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации зимних видов спорта допустить атлетов из России, чтобы те могли пройти отбор на зимнюю Олимпиаду 2026 года, пишет SVT Sport. Шведское издание со ссылкой на свой источнику сообщает, что в МОК "активно продвигают эту идею".

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С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину прошло более трёх лет, и российские спортсмены остаются отстранёнными от соревнований в ряде зимних видов спорта. В частности, они не допускаются к участию в Кубках мира по биатлону, горнолыжному спорту и лыжным гонкам, а также к турнирам под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

В настоящее время это означает, что российские и белорусские спортсмены не смогут выступить в этих дисциплинах на Олимпиаде-2026, если ситуация не изменится.

На летних Олимпийских играх в Париже 2024 года 15 российских спортсменов соревновались под нейтральным флагом. МОК стремится применить аналогичную схему и к зимним Играм 2026 года. Однако для этого российские и белорусские атлеты должны иметь возможность пройти квалификацию через свои международные федерации.

По данным SVT Sport, МОК чётко обозначил свою позицию в контактах с Международным союзом биатлона (IBU) и Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

"Они не говорят напрямую: "Сделайте так, иначе мы лишим вас финансирования". Но они очень ясно дают понять, что хотят найти решение, позволяющее нейтральным спортсменам участвовать в Олимпиаде. МОК действительно настаивает на этом и надеется, что уже в следующем сезоне мы допустим нейтральных спортсменов, чтобы они могли пройти отбор". – заявил источник SVT Sport.

Президент Международного союза биатлона Олле Далин подтвердил, что этот вопрос обсуждался.

"МОК считает, что подобный формат был бы полезен и для Олимпиады в Милане–Кортина. Однако в настоящее время наше решение остаётся прежним: Россия и Беларусь остаются отстранёнными, и этот вопрос мы не рассматриваем," – заявил Далин.

SVT Sport запросил комментарий у МОК, но там отказались от интервью, сославшись на нехватку времени. В письменном заявлении комитет отметил, что Олимпиада-2024 в Париже прошла успешно, и нейтральные спортсмены соревновались на равных с остальными. Окончательное решение о допуске нейтральных атлетов на Игры-2026 руководство МОК примет позднее.

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