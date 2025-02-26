УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Легендарный олимпийский чемпион сказал, что сделает, если ему позвонит Путин

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
492
Легендарный олимпийский чемпион сказал, что сделает, если ему позвонит Путин

Президент Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу готов рассмотреть возвращение российских спортсменов, если будет подписано мирное соглашение о войне в Украине. Двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 метров также отметил, что готов пообщаться с диктатором Владимиром Путиным.

Видео дня

Об этом Коу заявил в интервью YouTube-каналу журналиста Пирса Моргана, пишет портал Inside The Games. По словам функционера, федерация которого последовательно придерживается санкций в отношении россиян, отстранение представителей страны-агрессорки должно быть впоследствии снято.

Легендарный олимпийский чемпион сказал, что сделает, если ему позвонит Путин
Легендарный олимпийский чемпион сказал, что сделает, если ему позвонит Путин

"Если мы придем к точке, когда соглашение, которое устраивает обе стороны будет достигнуто, то, конечно, мы хотим видеть российских спортсменов в своем виде спорта. Это лучше, чем вне его. Поднял бы я трубку, если бы мне позвонил Путин? Конечно. Все бы подняли. Ведь говорить нужно со всеми. Те, кто говорят, что спорт должен быть вне политики, олицетворяют наивность, ведь политика – это суть жизни и спорт – суть жизни", – сказал Коу.

Легендарный олимпийский чемпион сказал, что сделает, если ему позвонит Путин

Отметим, что Коу является одним из кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), выборы которого состоятся 20 марта.

Легендарный олимпийский чемпион сказал, что сделает, если ему позвонит Путин
Легендарный олимпийский чемпион сказал, что сделает, если ему позвонит Путин

Как сообщал OBOZ.UA, российский легкоатлет Сергей Шубенков оскорбительно высказался о кандидатах в президенты МОК, назвав избрание нового главы комитета "выборами между дурацкой клизмой и сэндвичем с дерьмом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!