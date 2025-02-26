Легендарный олимпийский чемпион сказал, что сделает, если ему позвонит Путин

Президент Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу готов рассмотреть возвращение российских спортсменов, если будет подписано мирное соглашение о войне в Украине. Двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 метров также отметил, что готов пообщаться с диктатором Владимиром Путиным.

Видео дня

Об этом Коу заявил в интервью YouTube-каналу журналиста Пирса Моргана, пишет портал Inside The Games. По словам функционера, федерация которого последовательно придерживается санкций в отношении россиян, отстранение представителей страны-агрессорки должно быть впоследствии снято.

"Если мы придем к точке, когда соглашение, которое устраивает обе стороны будет достигнуто, то, конечно, мы хотим видеть российских спортсменов в своем виде спорта. Это лучше, чем вне его. Поднял бы я трубку, если бы мне позвонил Путин? Конечно. Все бы подняли. Ведь говорить нужно со всеми. Те, кто говорят, что спорт должен быть вне политики, олицетворяют наивность, ведь политика – это суть жизни и спорт – суть жизни", – сказал Коу.

Отметим, что Коу является одним из кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), выборы которого состоятся 20 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, российский легкоатлет Сергей Шубенков оскорбительно высказался о кандидатах в президенты МОК, назвав избрание нового главы комитета "выборами между дурацкой клизмой и сэндвичем с дерьмом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!