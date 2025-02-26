'Они создали культуру мира'. МОК официально прокомментировал решение по участию России на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что будет следовать той же стратегии в отношении спортсменов из России и Беларуси, что и на Играх в Париже-2024. В организации заявили, что окончательное решение по их допуску на Олимпиаду-2026 будет принято позднее.

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МОК напомнил, что на летних Играх-2024 под нейтральным статусом в качестве выступали 15 спортсменов с российскими паспортами, и их участие было обусловлено строгими критериями. По мнению организации, Олимпиада в Париже показала, как спорт объединяет мир.

"На ОИ в Париже атлеты с территорий всех 206 национальных олимпийских комитетов и Команды беженцев МОК соревновались друг с другом, живя мирно под одной крышей в Олимпийской деревне. Они создали культуру мира и послали мощное послание единству, надежды и солидарности в мир. Таким образом мы смогли обеспечить, чтобы спорт способствовал миру, строил мосты, а не обострял конфронтацию. Зимние Олимпийские игры-2026 продолжат эту традицию", – приводит Tribuna.com официальный ответ пресс-службы МОК.

Отмечается, что рекомендации для международных федераций по участию российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях остаются в силе. В МОК подчеркнули, что крайний срок квалификации на зимние Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо – 18 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что МОК активно обсуждает этот вопрос с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) и Международным союзом биатлонистов (IBU), что можно расценить как давление на независимые спортивные организации.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 февраля шведское издание SVT Sport сообщило, что Международный олимпийский комитет призвал федерации зимних видов спорта допустить атлетов из России, чтобы те могли пройти отбор на зимнюю Олимпиаду 2026 года.

Также стало известно о том, что Олимпийский комитет России (ОКР) изменил свой устав, исключив из состава организации представителей так называемых "ЛНР", "ДНР", а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

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