'Смакуй все до конца'. Стало известно, как поздравил Свитолину ее муж после победы на супертурнире в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла турнир WTA 1000 в Риме впервые с 2018 года. После победы украинскую теннисистку трогательно поздравил ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, разместив эмоциональное сообщение в Instagram.

Монфис отметил путь Свитолиной к титулу. Он напомнил, что украинка спустя восемь лет снова стала чемпионкой турнира категории WTA 1000.

"Восемь лет. Восемь лет понадобилось, чтобы снова подняться на вершину турнира Masters 1000. Какой сезон, какая неделя, какой игрок. Но прежде всего, какая женщина. Невероятная мама для Скай, выдающаяся спортсменка и человек с особенной душой", – написал Монфис.

Также француз отметил характер и спокойствие супруги, добавив, что она вдохновляет его каждый день.

Фразой "Наслаждайся этим и смакуй все эмоции до конца" Монфис призвал Свитолину полностью погрузиться в этот момент после победы.

Как сообщал OBOZ.UA, Свитолина стала самой возрастной теннисисткой в истории, которой удалось одержать три победы над соперницами из топ-5 мирового рейтинга на одном турнире категории WTA 1000. На момент достижения украинке было 31 год и 235 дней. Ранее рекорд принадлежал Серене Уильямс, которая в Майами-2013 оформила аналогичный результат в возрасте 31 года и 173 дней.

По ходу турнира в Риме Свитолина последовательно обыграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину, третью ракетку мира Игу Швентек и четвертый номер рейтинга Коко Гофф. В финале украинка победила американку со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

