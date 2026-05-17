'Он был в морозильной камере?' Александр Рыбак очаровал фанатов Евровидения великолепной формой

Победитель Евровидения-2009 снова оказался в центре внимания после появления на конкурсе в 2026 году. Поклонники массово обсуждают, как за 17 лет артисту удалось почти не измениться внешне. В сети активно сравнивают фото Александра Рыбака времен его триумфа с песней Fairytale в 2009 году и новые кадры с Евровидения-2026.

Видео дня

Пользователи шутят, что певец "будто не стареет", а некоторые даже спрашивают: "Он был в морозильной камере все это время?". Обсуждение происходит в соцсети Threads.

Поводом для дискуссии стали свежие фото артиста с Евровидения-2026, где Рыбак появился в прекрасной физической форме и со своей привычной улыбкой. В соцсетях фанаты отмечают, что певец практически не изменился со времен своей победы в Москве 17 лет назад.

В комментариях пользователи шутят, что артист "махнул рукой всем, кто за эти годы набрал +20 кг, поседел и покрылся морщинами". Другие же называют Рыбака "вечно молодым парнем проворным", вспоминая его романтический образ со времен исполнения Fairytale.

Особое внимание поклонников привлекло сравнение двух фото – с 2009 и 2026 годов. На обоих кадрах певец имеет почти одинаковую прическу и узнаваемую харизму, из-за чего в сети даже начали появляться мемы о "секрете молодости" артиста.

Сам Александр Рыбак пока не комментировал волну реакций в соцсетях, однако его появление на Евровидении-2026 уже стало одним из самых обсуждаемых среди фанатов конкурса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после завершения конкурсной части гранд-финала юбилейного 70-го Евровидения на сцене "зажгли" легенды песенного конкурса разных лет – Руслана (2004), Верка Сердючка (2007), Lordi (2006), Александр Рыбак (2009), Эрика Викман (2025), Кристиан Костов (2017), Максимилиан Муцке (2004) и Мириана Конте (2025). Они устроили для зрителей и профессионального жюри незабываемое шоу, исполнив популярные хиты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!