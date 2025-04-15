С олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, двукратной обладательницей абсолютного Кубка мира гимнасткой Стеллой Захаровой знаком давно. С тех пор, как она стала киевлянкой. Работая спортивным журналистом на телевидении, радио, газетах, неоднократно брал у нее интервью. Многие из них сохранил. Вопросов Стелле задавал много. Эти, друзья, предлагаю вашему вниманию.

Видео дня

– Стелла, твой путь в гимнастику – когда и как начался?

– Возле дома, в котором я жила в Одессе, находился спортивный зал. В нем девочки занимались в секции художественной гимнастики. В один из дней моя бабушка Оля взяла меня за руку и отвела в этот зал. Было мне 7 лет. Понравилось мне в этом зале. Вокруг такие же девочки, как и я. Началось занятие, тренер посадила нас в кружочек, стала показывать упражнения на растяжку – носочек туда, ножка сюда. Затем прыжки, кувырки. Два месяца я с удовольствием ходила на тренировки.

Но как-то тренер пригласила бабушку и говорит ей: "Знаете, ваша внучка просто тратит время. Гимнастки-художницы из нее не получится. Пластики – ноль, растяжки – ноль. Не мучьте ребенка, ее козыри – сила. Девочка просто кладезь энергии. Подыщите ей другой вид спорта. Я уверена, она сможет себя проявить". Бабушка мне рассказала, что ей говорила тренер. Слез и истерик у меня не было. "Не переживай, – сказала бабушка. – Стеллочка, завтра утром пойдем записываться на спортивную гимнастику".

– И что дальше?

– Пришли в зал спортивной гимнастики, занимались там девочки. Бабушка подвела меня к тренерше и говорит: "Это моя внучка Стеллочка. Она пару месяцев занималась художественной гимнастикой, у нее ничего не получалось, так сказала ваша коллега. Вот пришли к вам". Изольда Викторовна, так звали тренера, попросила меня выполнить несколько упражнений. Затем подвела к брусьям, помогла ручонкам ухватиться за жердь. Только меня отпустила, я стала энергично отжиматься. Затем я выполнила еще несколько тестовых упражнений. После чего Изольда Викторовна сказала бабушке: "Вашу внучку принимаю в свою группу. Приходите завтра на тренировку, не опаздывайте". Так начался мой путь в спортивной гимнастике, которую я очень полюбила. Через пару месяцев я выиграла уже первые в жизни соревнования в многоборье.

– Твой спортивный путь продолжился в Кишиневе.

– Мама из Одессы забрала меня в Кишинев. Здесь, в зале "Трудовые резервы", продолжился мой путь в гимнастике под руководством прекрасного тренера, моего многолетнего наставника Владимира Ивановича Куксы, которому поначалу помогала его жена Марина Васильевна. Они "слепили" из меня гимнастку. Иногда тренировалась по два раза в день. Было тяжело, но терпела. Понимала, что упорство и труд все перетрут. Эмоциональный заряд тренера передавался мне. Труд окупился старицей. Прошло время, начала выигрывать республиканские соревнования. На турнире "Москоу ньюз 77" заняла первое место в опорном прыжке. Было мне 13 лет. Не миновали меня и травмы.

– Захарову и ее тренера Куксу спортивное руководство Украины пригласило в Киев.

– Владимиру Ивановичу предложили квартиру и все условия для тренерской работы. Предложение было принято. Продолжала я упорно тренироваться в зале спортивного интерната, что на Лесном массиве. Вскоре из Кишинева в Киев переехала и мама моя. В 1978 году меня включили в состав сборной страны.

– Вы завоевывали награды на многих чемпионатах, турнирах. Чем запомнился Кубок мира 1979 года, который проходил в Токио и на котором выступали Нелли Ким, Мария Филатова и Стелла Захарова?

– Чувствовала, что готова на все 100. Турнир прошла на одном дыхании, стала абсолютной чемпионкой. Кроме абсолютной наивысшей награды Кубка мира выиграла еще три медали: "серебро" в опорном прыжке и вольных упражнениях, а также "бронзу" на брусьях. После церемонии награждения довольно сложно было покинуть зал. Было много желающих получить автограф, дарили цветы, сувениры. После Кубка мира долго отдыхать не пришлось: готовились к показательному турне по Латинской Америке представители спортивной гимнастики, художницы, акробаты, и я их числе.

– Не раз видел в твоих руках игрушку – небольшого розового Чебурашку.

– Как-то в мою спортивную сумку мама вложила этого Чебурашку. Он стал моим талисманом. Чебурашка – символ и моего "Кубка Стеллы Захаровой".

– Традиционный "Кубок Стеллы Захаровой" проходил с большим успехом в киевском Дворце спорта. На нем выступали многие известные гимнасты и гимнастки, чемпионки Европы, мира, будущие олимпийские чемпионы.

– Жаль, но "Кубок Стеллы Захаровой" из-за этой проклятой войны с рашистами взял вынужденный тайм-аут. Но я верю, наступит мир, и он возобновится. Возобновится обязательно. Украинцы любят спортивную гимнастику. Страна гордится. Ларисой Латыниной, Полиной Астаховой, Ниной Бочаровой, Лилией Подкопаевой, Борисом Шахлиным, Виктором Чуприниным, Юрием Титовым, Богданом Макуцем.

– У Стеллы Захаровой было много поклонников. Но свое сердце ты отдала Виктору Хлусу.

– Как-то известных киевских спортсменов пригласили в Сельскохозяйственную академию на встречу со студентами, преподавателями. Среди гостей были олимпийские чемпионы, борцы Сергей и Анатолий Белоглазовы, футболиста "Динамо" Александр Бойко, Вадима Евтушенко и Виктор Хлус. Среди приглашенных была и я. Встретили нас очень тепло.

Так вышло, что на сцене актового зала наши стулья с Виктором Хлусом оказались рядом, познакомились, разговорились, начали встречаться. Это была точно судьба. Кто знает, как бы сложилась моя жизнь, если бы я тогда не познакомилась с Витей. Его мне послал Бог. На нашей свадьбе была вся команда "Динамо", гимнасты, тренеры.

За Виктором я, как за каменной стеной. Прекрасный муж, заботливый папа наших детей Олега и Кристины. Прекрасный дедушка. Во всем Витя мой помощник.

У спорта есть душа. Для каждого дела есть душа. Но почувствовать ее может только тот, кто отдает всего себя этому делу. Верно говорят, надо ко всему относиться с душой. Олимпийская чемпионка, двукратная обладательница Кубка мира по имени Стелла (по латыни – "Звезда") знает, что сердце должно излучать добро.