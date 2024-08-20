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Скандал дня! Первая ракетка мира дважды попался на допинге, но его не дисквалифицировали

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,7 т.
Скандал дня! Первая ракетка мира дважды попался на допинге, но его не дисквалифицировали

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) подтвердило, что итальянский теннисист Янник Синнер (№1 ATP) не несет никакой вины, дважды сдав положительный тест на запрещенное вещество клостебол в марте 2024 года. Стоит отметить, что президентом ATP является также итальянец Андреа Гауденци.

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Скандал дня! Первая ракетка мира дважды попался на допинге, но его не дисквалифицировали

Синнер предоставил соревновательную пробу на турнире ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе, США, 10 марта 2024 года, в которой содержалось присутствие метаболита клостебола в низких концентрациях. Еще одна проба, взятая вне соревнований восемь дней спустя, также дала положительный результат на тот же метаболит – снова в низких концентрациях.

Клостебол — анаболический агент, который помогает наращивать мышцы и восстанавливаться после тяжелых тренировок.

Скандал дня! Первая ракетка мира дважды попался на допинге, но его не дисквалифицировали

После каждого положительного теста применялось временное отстранение. В обоих случаях Синнер успешно обжаловал временное отстранение и, таким образом, смог продолжить играть.

Игрок объяснил, что вещество попало в его организм в результате заражения от члена команды поддержки, который наносил безрецептурный спрей (доступный в Италии), содержащий клостебол, на свою собственную кожу для лечения небольшой раны. Этот член команды поддержки наносил спрей с 5 по 13 марта, в течение которого он также проводил ежедневные массажи и спортивную терапию Синнеру, что привело к неосознанному трансдермальному заражению.

"Янник ничего не знал об этом, а его физиотерапевт – что использовал средство, содержащее клостебол. Физиотерапевт работал с Янником без перчаток и касался различных повреждений на коже", – заявила команда итальянца в пресс-релизе.

После консультаций с научными экспертами, которые пришли к выводу, что объяснения игрока заслуживают доверия, ITIA не возражала против апелляций игрока об отмене временных отстранений.

Скандал дня! Первая ракетка мира дважды попался на допинге, но его не дисквалифицировали

Однако в соответствии с WADC и TADP результаты Синнера, призовые деньги и рейтинговые очки с турнира ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе, где игрок показал положительный результат на клостебол, аннулируются.

Скандал дня! Первая ракетка мира дважды попался на допинге, но его не дисквалифицировали

Карен Мурхаус, генеральный директор ITIA, заявила, что организация крайне серьезно относится к любому положительному тесту.

"МІ всегда будем применять строгие процедуры, установленные WADA. ITIA провела тщательное расследование обстоятельств, приведших к положительным тестам, с которыми г-н Синнер и его представители полностью сотрудничали. После этого расследования ITIA приняла объяснение игрока относительно источника клостебола и того, что присутствие вещества не было преднамеренным. Это также было принято трибуналом", – отметился чиновница.

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