Скандал дня! Первая ракетка мира дважды попался на допинге, но его не дисквалифицировали

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) подтвердило, что итальянский теннисист Янник Синнер (№1 ATP) не несет никакой вины, дважды сдав положительный тест на запрещенное вещество клостебол в марте 2024 года. Стоит отметить, что президентом ATP является также итальянец Андреа Гауденци.

Видео дня

Синнер предоставил соревновательную пробу на турнире ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе, США, 10 марта 2024 года, в которой содержалось присутствие метаболита клостебола в низких концентрациях. Еще одна проба, взятая вне соревнований восемь дней спустя, также дала положительный результат на тот же метаболит – снова в низких концентрациях.

Клостебол — анаболический агент, который помогает наращивать мышцы и восстанавливаться после тяжелых тренировок.

После каждого положительного теста применялось временное отстранение. В обоих случаях Синнер успешно обжаловал временное отстранение и, таким образом, смог продолжить играть.

Игрок объяснил, что вещество попало в его организм в результате заражения от члена команды поддержки, который наносил безрецептурный спрей (доступный в Италии), содержащий клостебол, на свою собственную кожу для лечения небольшой раны. Этот член команды поддержки наносил спрей с 5 по 13 марта, в течение которого он также проводил ежедневные массажи и спортивную терапию Синнеру, что привело к неосознанному трансдермальному заражению.

"Янник ничего не знал об этом, а его физиотерапевт – что использовал средство, содержащее клостебол. Физиотерапевт работал с Янником без перчаток и касался различных повреждений на коже", – заявила команда итальянца в пресс-релизе.

После консультаций с научными экспертами, которые пришли к выводу, что объяснения игрока заслуживают доверия, ITIA не возражала против апелляций игрока об отмене временных отстранений.

Однако в соответствии с WADC и TADP результаты Синнера, призовые деньги и рейтинговые очки с турнира ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе, где игрок показал положительный результат на клостебол, аннулируются.

Карен Мурхаус, генеральный директор ITIA, заявила, что организация крайне серьезно относится к любому положительному тесту.

"МІ всегда будем применять строгие процедуры, установленные WADA. ITIA провела тщательное расследование обстоятельств, приведших к положительным тестам, с которыми г-н Синнер и его представители полностью сотрудничали. После этого расследования ITIA приняла объяснение игрока относительно источника клостебола и того, что присутствие вещества не было преднамеренным. Это также было принято трибуналом", – отметился чиновница.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!