Всемирная боксерская организация (WBO) обязала российского полутяжеловеса Артура Бетербиева (20-0, 20 КО) предоставить доказательства своей травмы. 4 мая чемпион WBC, WBO и IBF сообщил что порвал мениск и отменил бой за абсолютный титул против обладателя пояса WBA Дмитрия Бивола (21-0, 11 КО), который был запланирован на 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

"В течение следующих 10 дней Бетербиев должен предоставить подробное медицинское доказательство травмы, результаты исследования, прогноз восстановления и мнение врача относительно того, когда он будет допущен к активным выступлениям", – говорится в заявлении WBO.

В организации уточняют, что не невыполнение данного приказа приведет к тому, что Бетербиева лишат всех прав, закрепленных в соглашении.

"Комитет будет действовать в соответствии с регламентом проведения розыгрыша титула WBO", – отмечается в пресс-релизе.

Бетербиев является большим поклонников главы Чечни Рамзана Кадырова и много раз высказывал свое восхищение диктатором.

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