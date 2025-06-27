'Сити' защищает титул, 'Реал' едва спасается, в плей-офф идут бразильцы. Итоги группового этапа клубного ЧМ

Несколько часов назад завершился групповой этап первого в истории большого Клубного чемпионата мира. Известны 16 команд, которые продолжат борьбу за кубок расширенного турнира. В стадию 1/8 попали 9 европейских команд, 4 из Латинской (все бразильские), две из Северной Америки и единственная от Азии. Каким же был этот обновленный формат? Чем он запомнился и чем удивил? OBOZ.UA подводит итоги групп.

Видео дня

Европейцы устали и не впечатляют

Почти все группы выиграны европейскими клубами, но лишь в одном случае можно сказать, что это было заслуженно. В группе G "Манчестер Сити" легко разобрался со всеми соперниками и остановил итальянцев. Тот же "Ювентус", который финишировал вторым, начал реальные игры только в последнем туре. Получилось так, что в этой группе одни кайфовали, другие разминались.

А что в других квартетах? Группу А взял "Палмейрас" - это единственная группа, где европейцы вообще не пробились в плей-офф. Команда Феррейры наращивает тенденцию забивать решающие голы во втором тайме. Бразильцы вывели с собой "Интер Майами" - единственного представителя от США; Месси сыграет против "ПСЖ". А что "Порту"? Драконы проиграли Месси и устроили перестрелку 4:4 в последнем туре с "Аль-Ахли". Без побед они отправились домой. "Атлетико" после разрома от "ПСЖ" пропустил французов вперед; они идут в 1/8 вместе с "Ботафого", которому посчастливилось проиграть матрасникам лишь в 1 мяч.

До начала турнира абсолютным фаворитом был мадридский "Реал". Но сразу все сложилось совсем не по плану Алонсо. Первая победа пришла во 2-м туре, впрочем даже звездный состав не гарантирует сливочным долгое присутствие на КЧМ. Гол+пас Винисиуса против "Зальцбурга" помогли команде выйти в плей-офф, оставив австрийцев вне их первого КЧМ, несмотря на агрессивный старт. Следующим соперником "Реала" станет разгромленный "Ювентус". Тем временем "Аль-Хиляль" уверенно переиграл "Пачуку" и вышел на "МанСити".

"Челси" с "Интером" в своих группах сыграли идентично: 2 победы и потеря очков, где не ждали. Мареска вроде бы серьезно относится к соревнованиям, хотя его игроки все еще отходят от ЛК и недооценка соперника больно бьет по амбициям. Квалификация со 2-го места - это подарок от "Фламенго", а не результативность. А вот змеи с новым тренером пытаются реабилитироваться за ужасный финал ЛЧ. Но по отзыву фанатов, только победа в следующей Лиге чемпионов принесет извинения.

Группа F - немецкие аттракционы. Ни один из матчей не был для "Боруссии" легким, а с "Мамелоди" произошел едва ли не лучший матч турнира. Эта команда имела больше всего шансов на выход в следующий этап из всех африканцев на континенте, впрочем, не суждено было. Дортмундцы идут дальше с первого места, но стиль игры не гарантирует успеха. Вместе с ними проходит "Флуминенсе".

"Бенфика" создает сенсацию

До начала турнира считалось, что "Бенфика" будет биться за второе место. Разгромная победа "Баварии" над "Оклендом" будто стала тому подтверждением. Но в очной встрече мюнхенцам не дали сделать ничего впечатляющего. Сане, уже давно в другой команде, уйдет меньше чем через неделю, хотя именно он больше всего угрожал Трубину и не забил. Изрядно помог в этом Николас Отаменди, на котором держится оборона команды: 29 отборов, больше нет ни у кого. А на самом турнире у него 3 полных матча, гол+пас и 2 сухих матча. Центрбек помогает португальцам держаться в элитном клубе команд, которые пока не проигрывали на КЧМ.

Дальше ждет "Челси", против которых история встреч плохая. Абсолютное преимущество на стороне аристократов, а в целом орлы без побед против англичан более 11 лет. Хотя есть интересная статистика: если "Бенфика" в международных соревнованиях выходит из группы, то она почти всегда идет дальше.

Только одна команда взяла максимум очков

Удивительно, но при всем многообразии соперников, только одна команда смогла взять максимальные 9 очков! Это "Манчестер Сити", действующий обладатель кубка. Надо отдать должное Родри - в интервью ФИФА он порадовался возвращению к футболу и тому факту, что горожане продемонстрировали боевое лицо. Игра против "Ювентуса" считалась сложной из-за статуса оппонента, впрочем эти 3 очка были, пожалуй, самыми лёгкими. Также Пеп активно проверяет способности новых игроков - всех уже выпускал и все пока великолепны. Англичане не единственные, кто не проиграл, но единственные, кто выиграл вообще все матчи. Не фаворит турнира до его начала меняет все прогнозы.

Паузы на КЧМ не будет

Для фанатов турнир не будет останавливаться. Только завершились последние групповые матчи, как уже сегодня пройдут сразу 2 игры стадии плей-офф: то самое соревнование бразильцев "Палмейрас" - против "Ботафого" в 19:00. А уже в 23:00 по Киеву "Бенфика" будет играть против "Челси"; Трубин имеет возможность сломать плохую традицию португальцев и вывести свою команду дальше. Правда, матчи распределены неравномерно: еще 2 будут 29-го числа, а затем по одному 30-го июня и аж 2-го июля. Таким образом, орлы отдохнут всего 4 дня, тогда как "Боруссия" будет готовиться к встрече с "Монтерреем" целую неделю. ФИФА смогла переставлять турнир, но организовать для него разумное расписание не удалось.