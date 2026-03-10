'Сити' размажет 'Реал', остальные англичане проиграют, ПСЖ на вылет? Чего ждать от первых матчей плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня начинается плей-офф Лиги чемпионов! Куча англичан, несколько финалов уже сейчас и потенциальный андердог в четвертьфинале – жребий сделал все как надо. Но все ли так очевидно? Могут ли уже на этой стадии выпихнуть чемпиона ПСЖ и лишить "Арсенал" финала? "Реал" слабее "Сити"? OBOZ.UA рассказывает самые вкусные детали матчей нового этапа.

"Галатасарай" - "Ливерпуль": финальная проверка для Слота

Позиции в чемпионате: 1 место турецкой Суперлиги - 6 место АПЛ

Очные встречи: 5 (2 победы "Галатасарая" - 2 ничьи - 1 победа "Ливерпуля")

Последняя игра: 1:0, Этап лиги 25/26

Самое горячее противостояние этой ЛЧ снова повторяется. При всей вариативности команд, для плей-офф это уже как хорошая привычка – сводить команды, которые играли на Этапе лиги и показали взрывную игру. Фактически это двухматчевый реванш, ведь турки дома преодолели "Ливерпуль". "Галатасарай" особенно мотивирован: это их первый плей-офф ЛЧ за 12 лет и возможность побороться за право играть против сильнейших команд континента, которые могут попасться в их сетке. Мерсисайдцы стабильные участники 1/8 финала, хотя последние 2 раза вылетали именно на этой стадии. Внимание домашней арены снова будет приковано к Осимхену и его голевому чутью, ведь на своем поле у оранжевых держится абсолютное преимущество над англичанами, а вот в пользу подопечных Слота статистика совсем ничего не говорит. Все фанаты понимают, что это последняя проверка для этого тренера. Он и без того почти выброшен из клуба, но ЛЧ дает последнюю возможность сохранить лицо.

"Реал" - "Манчестер Сити": любимая пара ЛЧ

Позиции в чемпионате: 2 место Ла Лиги - 2 место АПЛ

Очные встречи: 15 (6-4-5)

Последняя игра: 1:2, Этап лиги 25/26

Они будут снова! Судьба любит выбрасывать из розыгрыша явного фаворита уже на стадии 1/8, и это снова будет кто-то из этих двух. Вы представляете, что "Реал" и "Сити" встречались в Лиге чемпионов аж 15 раз и эта тенденция продолжается уже 5 лет подряд? Мы могли бы долго говорить обо всех подходах к суперматчу уровня финала. Но первый матч в Мадриде станет тактической битвой Арбелоа с Пепом и выиграет тот, кто будет меньше мудрить. Следует обратить внимание на другую важную часть: горожанам не хватает только Гвардиолы и Ковачича, тогда как королевский лазарет состоит из Мбаппе, Камавинги, Беллингема, Каррераса, Себальйоса, Алабы, Родриго...

"Аталанта" - "Бавария": Скамакка или Кейн?

Позиции в чемпионате: 7 место Серии А - 1 место Бундеслиги

Очные встречи: не пересекались

Новая немецкая проблема на пути для бергамасков. После камбэка с "Боруссией", команда Палладино должна выполнить еще одну благородную цель: последний итальянский клуб в Лиге чемпионов хочет продолжить выступления. Напоминает ситуацию с нашим "Шахтером", который тоже остался один в Лиге конференций. УЕФА приводит статистику, что у хозяев только 5 поражений в 24 домашних матчах плей-офф, а Скамакка обеспечивает результат своими голами. И все же, противостоять им будет "Бавария" и будет весело, потому что у мюнхенцев дела против итальянцев в двухматчевых противостояниях не пахнут надежностью. На острие будет Кейн, который имеет целью дойти до отметки 50 голов в ЛЧ и стать первым англичанином с таким достижением, надо забить только дважды. Учитывая игры последних этапов, в этой паре будет интересно.

"Атлетико" - "Тоттенхэм": полная ставка на еврокубки

Позиции в чемпионате: 3 место Ла Лиги - 16 место АПЛ

Очные встречи: 1 (0-0-1)

Последняя игра: 1:5, финал 1963-го года

Наиболее контраверсионное противостояние плей-офф. Принимает игру "Атлетико", у которого в Европе осталась последняя надежда на качественный трофей. Приедет в Мадрид провальный "Тоттенхэм", которого бьют все в АПЛ. То есть, испанцы без надежд на внутренние успехи будут биться с почти представителем Чемпионшипа. Абсурд да и только. При этом, шпоры отдали все силы на ЛЧ, когда вышли в евровесну через первую восьмерку, что для их текущей формы ну совсем странно. Фантастично, что их единственная игра была более 60 лет назад, англичане выиграли аж 5:1, но это ну совсем другая история. Сегодня встречаются команды, которым победа и следующий этап нужны больше всего. Изюминка анонса: "Атлетико" выиграл 10 из 14 двухматчевых противостояний против английских клубов, тогда как "Тоттенхэм" на стадии плей-офф с испанцами неизменно вылетал.

"Ньюкасл" - "Барселона": использовать слабости соперника

Позиции в чемпионате: 4 место Серии А - 1 место Ла Лиги

Очные встречи: 5 (1-0-4)

Последняя игра: 1:2, Этап лиги 25/26

Что мы там говорили о повторах групповых матчей? Они все здесь. Совпало так, что сороки – единственный клуб от Англии, который первый матч играет дома. И им надо выжимать все возможности из домашней арены, ведь "Барселона" комфортно чувствует себя в таких играх, а еще надо учесть ее возможность к перерождению, если все идет не по плану (как почти удалось в Кубке). Поэтому победа "Ньюкаслу" сегодня просто необходима. Каталонцы не забили лишь в одном из последних 28 матчей ЛЧ, но аж 11 игр подряд пропускают, Гордон уже внимательно изучает эти данные. Хотя в этом матче верх возьмут стратеги, которым надо компенсировать потерю Гимарайнша и Шера у одних и Гави, Кунде и Кристенсена у других.

"Буде" - "Спортинг": андердог будет в четвертьфинале. Но кто?

Позиции в чемпионате: 2 место Лиги Норвегии - 2 место Примейры

Очные встречи: не пересекались

Это единственный матч, который позволит нам увидеть в апреле интересного и амбициозного соперника для "Байера" или "Арсенала". Для норвежцев это уже третий португальский клуб на международной арене, "Спортинг" против скандинавов прекрасно себя чувствует. "Буде" сейчас боятся все, потому что они едут на характере и много забивают, а на своем пути остановили, в частности, "МанСити", "Атлетико" и "Интер". Такой исторический подвиг многие из фанатов желают продолжить, поэтому во время игры в Норвегии у них будет много не только домашней поддержки. С другой стороны, лиссабонцы хотят прервать воспоминания о том, что в четвертьфинале ЛЧ они были лишь раз, в 1983-ом.

"Байер" - "Арсенал": первая преграда на пути к финалу

Позиции в чемпионате: 6 место Бундеслиги - 1 место АПЛ

Очные встречи: 2 (0-1-1)

Последняя игра: 1:4, групповой этап 01/02

УЕФА еще с порога бьет "Арсенал" в лицо: в плей-офф еврокубков канониры 5 раз подряд вылетали от немецких клубов. Все те вылеты были от "Баварии", с которой судьба развела на этот раз. Да и "Байер" не может похвастаться успехами евровесны – 6 шесть раз подряд уезжали домой на стадии 1/8. Лондонцы доминировали в группе, выиграли все 8 матчей, это их самая продолжительная победная серия. Юльманн не может таким похвастаться, ведь абсолютный середняк турнира провёл такие же посредственные игры с "Олимпиакосом". Если у "Аталанты" цель сохранить итальянское имя, то у "Арсенала" есть шанс через 20 лет вернуться в финал ЛЧ. Кажется, что в этом сезоне Артета нашел подходы к своим игрокам и даже сложный календарь не станет помехой.

ПСЖ - "Челси": парижане уже не те

Позиции в чемпионате: 1 место Лиги 1 - 5 место АПЛ

Очные встречи: 8 (3-3-2)

Последняя игра: 2:1, плей-офф 15/16

Одна из команд может взять второй еврокубковый трофей подряд, вот только качество этих трофеев кардинально разное. Если "Челси" неплохо провел этап и попал дальше через первую восьмерку, то ПСЖ снова пришлось проходить стыки, была возможность вообще вылететь от "Монако". У подопечных Энрике угас настрой, это заметно по кризису в Лиге 1, им придется распределять силы во все возможные стороны. С последней встречи этих двух прошло не так много времени (финал КЧМ), тогда как в Европе такой пары не видели аж 10 лет. Парижане выиграли 5 последних двухматчевых противостояний ЛЧ, тогда как лондонцы комфортно побеждают французов. Это пара, где симпатии отдают "Челси", потому что восхищение хозяевами исчезает с каждым их матчем без идеи.