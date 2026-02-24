Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова пожаловалась, что ей надоели "провокации украинской стороны" на международных соревнованиях. Депутат Государственной думы отметила, что приглашение российских спортсменов к участию в церемонии закрытия только подчеркивает подобное отношение к нашим соотечественникам.

Об этом Журова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина похвалила Международный олимпийский комитет (МОК) за поддержку представителей страны-агрессора, а также повторила традиционные кремлевские нарративы.

"Приглашение российских спортсменов на церемонию закрытия Олимпиады, наверное, стало попыткой показать Украине и другим странам, что бесполезно блокировать решение по возвращению наших атлетов. Думаю, МОК действительно это надоело. Сил уже нет. Да, изначально они поддерживали Украину, думали, что помогают, но сейчас, надеюсь, они поняли, что большую роль в этом вопросе играет пропаганда. Спорт же не площадка для таких вещей. Судьбы спортсменов не должны быть в руках политиков", – сказала Журова.

