Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился новой порцией агрессии в отношении Украины и ее союзников в сопротивлении российской агрессии. Бывший биатлонист пожаловался на то, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы сдерживается от более мощных ударов по нашей стране.

Об этом Тихонов рассказал в интервью порталу "ВсеПроСпорт", комментируя возможную передачу Украине американских ракет Tomahawk. Приспешник режима главаря Кремля и ярый Z-патриот потребовал не допустить такого решения президента США Дональда Трампа и атаковать Европу.

"Я вот недавно видел на телевидении про ситуацию с Трампом и решении дать Tomahawk Украине, но я уверен, что они не дойдут до места. Нам же надо ахнуть так, чтобы там не только Tomahawk, но и ложки в руках не держались. Только это нас сдерживает, больше ничего. Самое главное, что эта европейская шваль не сопротивлялась фашизму в свое время, который прошел по ним асфальтовым катком. Более того, пошли вместе с ними против Советского Союза. Вас же в любом случае освободили от чумы", – сказал Тихонов.

Ранее этот россиянин пожаловался на "безголовое руководство" РФ, которое не ведет себя достаточно агрессивно в отношении других стран и народов.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова отказалась выступать на ОИ-2026 ради диктатора Владимира Путина.

