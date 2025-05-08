'Шокирующий поступок' Усика спровоцировал скандал в мире бокса. Видео

Чемпион IBO в среднем весе Крис Юбенк-младший (35-3, 25 КО) был ошеломлён, узнав, что обладатель титула WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) посчитал победителем Конора Бенна в их бою. 26 апреля Крис Юбенк-младший единогласным решением судей победил Бенна, полностью перебив его на 152 удара – 367 против 215. Все трое судей отдали победу Юбэнку со счётом 116:112.

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Однако Усик заявил, что, по его мнению, именно Бенн выиграл этот бой.

"Мне кажется, победил Бенн. Я не смотрел весь бой и не считал раунды, – сказал Усик на прошлой неделе. – Но, по моим ощущениям, он взял первые шесть или семь раундов".

Когда его спросили, как он оценивает шансы в этом бою, Юбэнк признался, что теперь будет болеть за Дюбуа после слов Усика о встрече с Бенном.

"Мне трудно поверить, что он мог смотреть этот поединок и подумать, что выиграл Бенн – ведь я попал в два раза больше. Но люди говорят мне, что это действительно правда. Если это так – то я теперь тихонько болею за Дюбуа. Это безумие, для меня это действительно безумие. Мы с Усиком встречались несколько раз, у нас были нормальные отношения, так что я шокирован", – цитирует уроженца Брайтона talkSPORT.

Затем Юбэнк оценил предстоящий реванш Усика и Дюбуа:

"Даниэль Дюбуа сейчас на подъеме, у него огромная победа над Джошуа. Усик тоже идёт на серии. Думаю, всё решит психология. В прошлом бою оба проявили слабость – Усик взял трёхминутный перерыв после удара, который кто-то считает ниже пояса, кто-то нет. Но факт в том, что он взял паузу. А потом Дюбуа не выдержал давления. Так что всё упрётся в того, кто окажется сильнее морально", – подытожил средневес-чемпион.

Как сообщал OBOZ.UA, объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) возвращается на ринг боем с обладателем пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниелем Дюбуа (22-2, 14 КО). Боксеры в середине лета подерутся за все титулы королевского дивизиона, коллекцию из которых после первой победы над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 23 КО) украинец имеет возможность собрать во второй раз за 14 месяцев.

Поединок состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Датой грандиозного противостояния выбрана суббота, 19 июля.

Напомним, в августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

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