'Шизофреники': экс-президент 'Спартака' набросился с оскорблениями на Шевченко

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко в лучших традициях россиян набросился с оскорблениями на представителя Украины. Функционера возмутили слова легендарного нападающего Андрея Шевченко, который призвал вводить санкции против спортсменов из стран, которые поддерживают РФ в войне против нашей страны.

Об этом Червиченко, отличившись невероятным неуважением к главе украинского футбола, заявил в интервью порталу Sport24. По словам приспешника диктаторского режима Владимира Путина, слова Шевченко якобы не разделяют украинские болельщики, а сам экс-форвард несет бред.

"Да там в Украине к рупору на 80% допущены шизофреники. Предполагаю, что там больше адекватных и нормальных людей, но голоса раздаются больше от шизоидных. Тем более в Украине получилось так, что к деньгам и благам допущены только те, кто несет подобный бред. Поэтому удивляться таким словам не стоит, но и обращать внимание на них – тоже. А еще быть футболистом, даже популярным и хорошим, – не значит быть умным человеком. Никогда не слышал, что Шевченко прямо отличается умом и сообразительностью", – сказал Червиченко.

Ранее в Государственной думы в истерике назвали слова Шевченко о российских спортсменах "фашистскими лозунгами". А олимпийская чемпионка Светлана Журова нелепо раскритиковала легенду футбола за разжигание вражды по национальному признаку.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава Европейского футбольного союза (УЕФА) и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию. До этого росСМИ назвали 14 стран, которые категорично выступают против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

