Шевченко отреагировал на выход сборной Украины на Евро-2024 и рассказал, как команду 'поломал' Ребров

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко похвалил национальную команду за проявленный характер в плей-офф отбора Евро-2024. Легенда "Динамо" и "Милана" отметил работу наставника "сине-желтых" Сергея Реброва, за время работы с котором сборная предстала в совершенно новом свете и добыла четыре волевые победы.

Об этом Шевченко заявил в комментарии официальному сайту УАФ, комментируя победы подопечных Реброва над Боснией и Исландией. Бывший нападающий отметил, что украинская сборная заслужила выход на континентальное первенство, а сам главный тренер полностью изменил команду.

"Это были очень сложные для нашей сборной матчи. Мы понимаем, что в таких поединках, когда ты совершаешь какую-то ошибку, она может стоить очень дорого. Я думаю, что не во всех поединках удается забивать, но обязательно нужно играть в них с самоотдачей – особенно у таких важных. И в матче с Исландией ребята это продемонстрировали. У нас была стопроцентная вера в них, в тренерский штаб. Сергей Ребров проделал просто невероятную работу, ведь он взял команду в очень сложный момент. Он полностью изменил ее, у сборной" появился удивительно сильный характер. Даже когда мы уступали – 0:1, было понятно, что команда не сломается", – сказал Шевченко.

Напомним, сборная Украины обыграла Боснию и Исландию с одинаковым счетом 2:1, уступая по ходу матчей, и в четвертый раз подряд вышла на чемпионат Европы. Уже известны соперники нашей команды на Евро-2024 и календарь ее матчей на первенстве. Кроме того, подсчитано, сколько уже заработала команда за участие в чемпионате.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о проблеме, с которой он столкнулся после матча с Исландией.

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