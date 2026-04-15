Шевченко готов к переменам: в УАФ приняли решение, после которого 'все остались довольны'

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко согласился с клубами Премьер-лиги о необходимости реформировать систему судейства. Многочисленные скандалы вокруг работы арбитров привели к встрече легендарного форварда с участниками чемпионата, на которой рассматривалась данная проблема.

Об этом в интервью изданию "Украинский футбол" рассказал президент "Кудривки" Роман Солодаренко. По его словам, руководство УАФ четко осознает необходимость вернуть доверие к судьями, после того, как они возникли громкие скандалы вокруг матчей "Полесье" – "Динамо", "Динамо" – "Карпаты".

"Предложили, чтобы клубам дали возможность контроля за судейскими назначениями, обучением и так далее. Более конкретные шаги будут изложены уже в меморандуме или том рабочем документе, который появится в ближайшее время. Я собственными глазами увидел, что есть понимание, желание и готовность к изменениям. За время, с тех пор как Андрей Николаевич Шевченко возглавил УАФ, они много сделали и готовы к тесному сотрудничеству с клубами. Повторюсь, встреча прошла в рабочей и содержательной атмосфере, без каких-либо споров или негатива. Все остались довольны", – сказал Солодаренко.

Напомним, ранее в УАФ признали несправедливой отмену гола форварда киевского "Динамо" Матвея Пономарекно в ворота львовских "Карпат".

До этого в матче 19-го тура УПЛ "Полесье" – "Динамо" арбитр Николай Балакин не засчитал гол хозяев поля в первом тайме, назначил пенальти в ворота гостей и не удалил защитника киевлян Кристиана Биловара за грубейший фол.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Шевченко выступил с жестким обращением, а судьи не получили назначений на очередные поединки национального первенства.

