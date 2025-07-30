Шестикратная чемпионка мира по боксу умерла через 2 недели после инсульта

Шестикратная чемпионка мира по боксу Алехандра Оливерас скончалась на 48-м году жизни — спустя две недели после перенесённого инсульта. О её смерти сообщили врачи госпиталя Хосе Мария Кульена в аргентинском городе Санта-Фе, куда она была доставлена 14 июля.

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В провинции Санта-Фе, где жила спортсменка после завершения спортивной карьеры, объявлен трёхдневный траур. Президент Аргентины Хавьер Милей также выразил соболезнования, опубликовав совместное фото с боксёром и написав: "Прощай, Локомотива. Всегда была на правильной стороне. Покойся с миром".

За свою карьеру Алехандра "Locomotora" Оливерас завоевала шесть чемпионских поясов в разных весовых категориях и по разным версиям. Среди них:

чемпионский титул WBC в первом полулёгком весе (2006–2008),

титул WBA в лёгком весе (2011–2012),

пояс WBO в полулёгком весе (2012–2013),

титул WBC в первом полусреднем весе (2013–2014).

Она завершила карьеру в 2017 году с рекордом 33 победы, 2 ничьих и 3 поражения, а также записью в Книге рекордов Гиннеса за титулы в разных категориях. В мае 2006 года нокаутировала Джеки Наву, став чемпионкой мира WBC, а в 2013-м остановила Лели Лус Флорес, завоевав ещё один титул.

Во время пандемии COVID-19 Алехандра организовала социальный проект Team Locomotora, который занимался благотворительностью и сбором продуктов для нуждающихся. Также она открыла несколько боксерских школ для детей из малообеспеченных семей.

Оливерас стала матерью в подростковом возрасте, пережила домашнее насилие и пришла в бокс, чтобы вырваться из бедности. В 2021 году она пыталась пройти в парламент от правой партии UNITE, а в 2024 году возглавила программу по борьбе с насилием в молодёжном спорте.

После инсульта, вызвавшего паралич левой стороны тела, её состояние врачи оценивали как критическое. Несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось.

Болельщики и коллеги массово выражают соболезнования в соцсетях: "Настоящая борец, пример мотивации и настойчивости. Она заслуживает национального и мирового признания", — написал один пользователь. "Лети высоко, чемпионка. Ты была настоящей и искренней. Великая воительница", — добавил другой.

Всемирный боксёрский совет (WBC) в своей официальной реакции заявил: "Алехандра вдохновляла миллионы — как на ринге, так и за его пределами. Она построила сообщество в соцсетях, где делилась мотивацией с женщинами, уязвимыми людьми и теми, кто чувствовал себя одиноко. Мы глубоко скорбим. Её наследие останется с нами навсегда".

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