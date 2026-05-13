14–15 мая в Китае состоится одна из важнейших встреч года – переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Формально будут говорить об Иране, торговых войнах и Тайване. Но главная тема будет значительно шире – новое распределение глобального влияния, в частности в Европе.

Видео дня

Иран, торговая война США и Китая, Тайвань – все это также будет на столе переговоров. Но для Украины ключевой вопрос сейчас – попытается ли Китай зайти в тему переговоров по войне и начнет ли Пекин играть отдельную роль в Европе.

Я уверен, что Трамп попытается навязать Си что-то по развалу ЕС – мол, делить сферы влияния в Европе. Какой может быть сценарий договорняка? Трамп скажет Си Цзиньпину: ты заберешь у России бывшие страны Советского Союза – Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Грузию, Азербайджан, Беларусь – забирай, но немного утоли аппетиты по Западной Европе, чтобы мы тоже заработали и попытались выровнять торговый баланс.

Си Цзиньпин, запомните мой прогноз, попытается подыграть Европе, особенно Германии и Франции, и публично скажет, что Европа должна сесть за стол переговоров по окончанию российско-украинской войны. Он четко это озвучит. Вполне возможно, что добавит: Китай тоже может подключиться к переговорам – но это если нам очень повезет.

Плохой сценарий – оставить все как есть. Оптимальный сценарий – Китай будет требовать участия ЕС. Идеальный – Китай потребует привлечения к переговорному процессу как лидеров Европы, так и предложит свои "услуги".

Я бы до встречи (есть еще несколько дней) рекомендовал президенту Зеленскому публично сказать, что он надеется: после встречи лидеров США и Китая Си Цзиньпин также подключится к процессу урегулирования российско-украинской войны. Или чтобы Сибига позвонил министру иностранных дел Китая Ван И и попросил его об этом, если такой канал связи работает. Или передать это через условного Эрдогана. Но делать это нужно.

Нам нужно, чтобы подключился Китай, ведь США в лице Трампа, хоть и оказывают нам помощь – продавая оружие и предоставляя разведданные, – но, по большому счету, является больше союзником РФ, чем Украины. И это уже нужно признавать открыто.