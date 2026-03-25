Ребров рассказал, что случится в матче Украина – Швеция

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал предстоящий матч отбора плей-офф против Швеции и оценил состояние своей команды перед игрой. Наставник выразил уверенность, что 26 марта все его игроки будут бороться на поле – они покажут характер, отдадут все, чтобы быть на чемпионате мира.

Видео дня

"Это очень важно для наших людей. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина была представлена на чемпионате мира", — сказал он на пресс-конференции.

Сергей Ребров сообщил, что сборная подходит к матчу без серьезных кадровых проблем. "Были небольшие повреждения у некоторых игроков, но сегодня все тренируются в общей группе, все готовы", — заявил он, добавив, что часть футболистов пропустит игру, однако готовится к следующему поединку.

Наставник отметил, что команда понимает контекст выступлений на фоне войны в Украине и использует это как дополнительную мотивацию. "Мы очень гордимся играть за Украину и для наших солдат, которые сейчас борются за свободу. Это действительно нас мотивирует", — подчеркнул Ребров.

Говоря о сопернике, тренер заявил, что не разделяет мнение о слабой атаке шведов. По его словам, команда Швеции не всегда играла в оптимальном составе, поэтому результаты не отражают ее реального уровня. Ребров отметил, что ожидает сильного оппонента.

Отвечая на вопрос о характере игры, специалист подчеркнул, что решающим станет борьба на поле. "Будет много единоборств, много борьбы. Мы должны выиграть за счет характера", — сказал он.

Также тренер подчеркнул, что фактор капитана не является определяющим. По его словам, в составе достаточно лидеров, которые способны вести команду за собой независимо от наличия повязки.

Ребров отдельно акцентировал внимание на важности концентрации и собственной игры. Он отметил, что команда уважает соперника, однако ключевым остается выполнение своих задач на поле.

В завершение наставник заявил, что выход на чемпионат мира имеет большое значение для страны.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 марта Украина и Швеция поспорят за путевку в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!