Букмекеры назвали фаворита матча Украина – Швеция в плей-офф отбора ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины по футболу не считается фаворитом в полуфинальном противостоянии плей-офф квалификации к чемпионату мира-2026 со Швецией. Две сине-желтые команды проведут стыковой матч в Испании в четверг, 26 марта, а победитель выйдет на сильнейшего в дуэли Польши и Албании.

Поединок шведов и украинцев состоится на поле стадиона "Сьюдад де Валенсия". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Швеция. Время начала – в 21:45 по киевскому времени.

Букмекеры отдают минимальное преимущество скандинавской сборной. Ставки на ее победу в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,60. Ничья оценивается котировкой 3,20. А показатели на успех украинцев достигают уровня 2,80.

Кроме того, выход подопечных Сергея Реброва в финал стыков представлен индексом 1,90 против 1,80 на итоговый успех Швеции.

Напомним, что соперники встречались друг с другом пять раз, причем дважды на чемпионатах Европы. Здесь обе победы остались за украинцами, а полную статистику смотрите на OBOZ.UA.

Добавим, что для "сине-желтых" это будет шестая попытка пробиться на ЧМ через плей-офф. Еще ни разу украинцам не удавалось преодолеть этот барьер.

