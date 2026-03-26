'А какая разница вам?' На видео попало то, что вызвало раздражение у Реброва перед матчем со Швецией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров резко отреагировал на вопрос о капитане команды на матч со Швецией в плей-офф ЧМ-2026. Во время пресс-конференции в Валенсии наставник "сине-желтых" не сдержался, услышав реплику одного из журналистов, отметив, что все станет известно во время самой игры.

Ребров отказался называть фамилию того игрока, который выведет команду на сверхважный поединок во время общения с представителями медиа, видео которого опубликовано на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ). На предположение журналиста, будет ли это защитник ПСЖ Илья Забарный, тренер ответил в не очень дружелюбной форме.

"А какая разница вам? Все увидите. Просто вопрос? Ну, я вам просто отвечаю", – сказал Ребров. Отметим, что в игре не примет участие Николай Матвиенко, который является капитаном сборной Украины. Также не выйдут на поле его сменщики Руслан Малиновский и Александр Зинченко.

Напомним, поединок двух сине-желтых команд в плей-офф ЧМ-2026 состоится 26 марта. Время начала – в 21:45 по киевскому времени.

