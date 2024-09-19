'Шахтер' вырвал победу у 'Болоньи', забив гол на последних секундах прерванного матча в Лиге УЕФА U-19

Донецкий "Шахтер" со счетом 4:3 обыграл итальянскую "Болонью" в 1-м туре общего этапа Юношеской лиги УЕФА. Украинская команда, собранная из футболистов не старше 19 лет, сенсационно смогла добыть победный результат.

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Изначально встреча была запланирована в Италии на среду, 18 сентября, но была прервана на 7-й минуте из-за сильного дождя и перенесена на четверг.

Проигрывая к 72-й минуте 2:3 "горняки" усилиями Цуканова смогли сравнять счет. Наш соотечественник обыграл трех оппонентов вблизи вратарской и нанес точный удар под перекладину

Победу "Шахтеру" принес удар Трифаненко на 90-й минуте

В следующем туре Юношеской лиги УЕФА 2 октября "горняки" на выезде встретятся со сверстниками из "Аталанты" U19.

А игру юношеского первенства Украины подопечные Алексея Белика проведут уже в ближайший понедельник, 23 сентября, когда на Арсенал-Арене будут принимать Оболонь U19. Начало в 12:00. Прямая трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале "Шахтера".

"Болонья" U19 (Болонья) – "Шахтар" U19 (Донецьк) – 3:4 (1:2)

Голи: 0:1 Цуканов (9), 1:1 Ебоне (27, пен.), 1:2 Ломага (37), 2:2 Де Лука (50), 3:2 Менегаццо (67), 3:3 Цуканов (72), 3:4 Трифаненко (90)

"Шахтар" U19: Баглай, Дрозд (Шелекета, 85), Башмарін, Костюк, Огарков (к), Бундаш (Давиденко, 68), Тютюнов (Сметана, 68), Цуканов, Стрільчук (Трифаненко, 85), Галонський (Петрук, 55), Ломага

Как сообщал OBOZ.UA, накануне основной состав "Шахтера" в 1-м туре Лиги чемпионов встречу с "Болоньей" свел в ничью, не забив пенальти на 4-й минуте.