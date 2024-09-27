'Шахтер' вслед за 'Динамо' сенсационно потерял очки в УПЛ. Видео голов и обзор

Донецкий "Шахтер" сенсационно потерял очки в матче восьмого тура нового розыгрыша Премьер-лиги Украины. Подопечные тренера Марино Пушича не смогли довести до победы выездной поединок против ривненского "Вереса" – 1:1, потеряв очки вслед за киевским "Динамо".

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Игра получилась очень напряженной и сложной для фаворита. На протяжении всего первого тайма "горняки" пытались штурмовать ворота соперника, но тот уверенно оборонялся. "Оранжево-черные" просто завязли в защитных построениях "Вереса" и не создал ничего опасного.

После перерыва гости взвинтили темп, что практически сразу принесло результат. На 63-й минуте партнеры бросили в прорыв хавбека Дмитрия Крыськива и тот заработал очевидный пенальти. Удар с "точки" уверенно реализовал лидер донецкой команды и ее средней линии Георгий Судаков.

"Шахтер" уверовал в то, что возьмет три очка, за что и был наказан. За 10 минут до финального свистка нападающий "Вереса" Николай Гайдучек выскочил один на один с голкипером "горняков" Дмитрием Ризныком, который отбил мяч в сторону. Тот отскочил к хавбеку хозяев Дмитрию Клецу, который метров с 20 поразил дальний угол ворот дончан.

Таким образом "Шахтер" не смог воспользоваться неудачей киевского "Динамо", которое на минувших выходных сыграло 0:0 со львовским "Рухом".

Как сообщал OBOZ.UA, контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) оштрафовал донецкий "Шахтер" за инцидент, случившийся в 28-м туре чемпионата U-19 против "Динамо".

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