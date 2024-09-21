Сенсация тура. 'Динамо' впервые потеряло очки в УПЛ

Киевское "Динамо" в 7-м туре чемпионат Украины по футболу не смогло обыграть львовский "Рух". Поединок на столичной арене им. Лобановского завершился со счетом 0:0.

Видео дня

Обе команды серьезно настроились на борьбу, что было сразу заметно по игре на поле. Нулевой счет никак не отражал того накала, который был на киевском стадионе.

Перед матчем букмекеры были однозначно уверены в победе хозяев. Даже на ничейный результат принимались ставки с крупным коэффициентом 5.5.

В тоже время "Рух" едва не вырвал победу, когда на 50-й минуте Игорь Краснопир забил гол, но сделал это из офсайда.

После этой игры "Динамо" набирает 16 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице, деля его с "Александрией".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!