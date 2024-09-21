'Шахтер' наказали за драку с 'Динамо' и дисквалифицировали главного тренера. Видео

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) оштрафовал донецкий "Шахтер" за инцидент, случившийся в 28-м туре чемпионата U-19 против "Динамо". После игры, состоявшейся 10 мая 2024 года, команды едва не устроили массовую драку.

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Игроки киевлян и воспитанники академии "бело-синих", празднуя победу 2:1, выбежали на поле "Арсенал-Арены" в селе Счастливом, что вызвало недовольство со стороны представителей "Шахтер". В итоге это привело к потасовке.

Как описал случившееся комментатор Виталий Волочай, это все переросло в скандал между главным тренером молодежной команды "горняков" Алексеем Беликом и персоналом "Динамо". Охрана сумела успокоить обе стороны.

"КДК УАФ, рассмотрев материалы о возможных нарушениях во время и после матча 28-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 УПЛ "Шахтер" (Донецк) – "Динамо" (Киев), состоявшийся 10 мая 2024 года, обязал ФК "Шахтер" (Донецк) уплатит обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен и провести следующий матч без болельщиков", - говорится в вердикте.

Кроме того "Шахтер" оштрафовали еще по 25000 грн за появление в игровой зоне посторонних лиц и за оскорбительные речевки. 2500 грн заплатят "горняки" за пиротехнику болельщиков и 100 000 грн "за поведение, вредящее репутации футбола".

Суммарная сумма наказания составила 252500 грн. Кроме того Белика было дисквалифицировано на три матча.

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