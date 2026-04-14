Во сколько и где смотреть АЗ – 'Шахтер': время начала и расписание трансляций 1/4 финала Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" проведет ответный матч четвертьфинальной стадии Лиги конференций, где его соперником стал нидерландский АЗ. Команда тренера Арды Турана в четверг, 15 апреля, обязана оформить путевку в следующий этап турнира после убедительной победы в номинально домашней игре неделей ранее со счетом 3:0.

Поединок состоится на поле стадиона АФАС в Алкмааре. Стартовый свисток арбитра Свена Яблонски из Германии прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут увидеть игру у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир из Польши организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

По традиции показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Украинская команда в Кракове фактически закрыла вопрос о победителе противостояния. Впрочем, "горнякам" рано расслабляться, так как АЗ будет стараться изо всех сил совершить камбэк.

Отметим, что победитель дуэли сыграет в полуфинале с сильнейшим в паре "Фиорентина" (Италия) – "Кристал Пэлас" (Англия), где англичане так же выиграли первую домашнюю игру 3:0.

