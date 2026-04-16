'Шахтер' с историческим результатом вышел в полуфинал Лиги конференций. Видео

Донецкий "Шахтёр" впервые в истории вышел в полуфинал Лиги конференций, сыграв вничью на выезде с "АЗ Алкмаар" в ответном четвертьфинальном матче (2:2). Первая встреча завершилась уверенной победой украинской команды 3:0, что обеспечило ей комфортный запас перед игрой в Нидерландах.

После достаточно скучного первого тайма, команды порадовали болельщиков забитыми голами после перерыва. Счёт в матче был открыт на 58-й минуте. После быстрой комбинации Кауан Элиас отдал передачу, а Алисон точно завершил атаку, отправив мяч в нижний угол ворот.

"АЗ" усилил давление во втором тайме и сумел сравнять счёт на 73-й минуте. Исак Йенсен реализовал штрафной удар: мяч после точного удара в левый угол попал в штангу и оказался в сетке ворот.

В концовке встречи команды обменялись голами. На 80-й минуте Матей Син вывел "АЗ" вперёд ударом головой после скидки Бенгедуза Ковача, а на 83-й минуте Лукас Мейреллес восстановил равновесие, установив итоговый счёт 2:2.

"Горняки" в полуфинале сыграют с сильнейшим в паре "Фиорентина" (Италия) – "Кристал Пэлас" (Англия), где англичане так же выиграли первую домашнюю игру 3:0.

