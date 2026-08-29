"Шахтер" получил календарь своих матчей в Лиге чемпионов. Расписание с кем и где сыграют домашние игры

УЕФА опубликовал календарь основного этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27, в котором определены даты и соперники донецкого "Шахтера". Домашние еврокубковые встречи украинский клуб проведет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", где примет АЕК, "Спортинг", "Фенербахче" и мадридский "Реал".

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"Горняки" стартуют в турнире 10 сентября выездным матчем против ПСВ из Эйндховена. Заключительный поединок первого этапа команда Арды Турана сыграет 27 января 2027 года против "Реала".

С нынешнего сезона Лига чемпионов проходит по новой системе. Вместо группового этапа все 36 участников выступают в единой таблице, а каждый клуб проводит по восемь матчей: четыре дома и четыре на выезде.

Расписание матчей "Шахтера" (время киевское):

10 сентября 2026 года, 19:45: ПСВ – "Шахтер"

14 октября 2026 года, 22:00: "Шахтер" – АЕК

21 октября 2026 года, 22:00: "Интер" – "Шахтер"

3 ноября 2026 года, 19:45: "Шахтер" – "Спортинг"

25 ноября 2026 года, 22:00: "Шахтер" – "Фенербахче"

9 декабря 2026 года, 19:45: "Слован" – "Шахтер"

20 января 2027 года, 22:00: "РБ Лейпциг" – "Шахтер"

27 января 2027 года, 22:00: "Шахтер" – "Реал Мадрид"

По итогам восьми туров восемь лучших команд общей таблицы напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, продолжат борьбу в стыковых матчах за выход в плей-офф.

К новому еврокубковому сезону донецкий клуб подошел с обновленным составом. Летом команду пополнили защитник Алан Маттурро, вингеры Бруниньо и Райан Роберто, а также опытный универсал Александр Караваев.

Одной из главных потерь стал Георгий Судаков, который продолжил карьеру в "Бенфике". Также "Шахтер" отпустил в аренду Артема Бондаренко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее букмекеры спрогнозировали, кто победит в Лиге чемпионов и какое место займет в этом розыгрыше "Шахтер".

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