"Шахтер" узнал соперников по Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" получил соперников на общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27. Торжественная церемония жеребьевка состоялась 27 августа в Монако.

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По итогам согласно регламенту УЕФА украинской команде предстоят матчи против мадридского "Реала", итальянского "Интера", португальского "Спортинга", нидерландского ПСВ, турецкого "Фенербахче", немецкого "Лейпцига", греческого АЕКа и словацкий "Слован".

"Шахтер", который находился в третьей корзине посева, по правилам швейцарского формата должен провести по два матча против команд из каждой корзины. Четыре встречи состоятся дома, еще четыре – на выезде.

Согласно результатам жеребьевки на своем поле "горняки" сыграют с "Реалом", "Спортингом", "Фенербахче" и АЕКом. Выездной календарь включает матчи против "Интера", ПСВ, Лейпцига" и "Слована".

Основной этап Лиги чемпионов стартует 8 сентября 2026 года и завершится 27 января 2027 года. По его итогам лучшие команды продолжат борьбу в плей-офф, а финал турнира состоится 5 июня 2027 года в Мадриде на стадионе "Метрополитано".

В прошлом еврокубковом сезоне Лиги чемпионов (2024/2025) донецкий "Шахтер" не смог выйти в плей-офф, заняв 27-е место на общем этапе обновленного формата турнира. Команда набрала всего 7 очков в 8 сыгранных турах (2 победы, 1 ничья и 5 поражений), завершив свое международное выступление в январе 2025 года.

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