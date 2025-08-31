Официально. Футболист сборной Украины перешел в 'Бенфику' за 27 млн евро

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков стал игроком лиссабонской "Бенфики". 22-летний футболист, ранее выступавший за донецкий "Шахтёр", арендован до конца сезона-2025/26, однако соглашение предусматривает обязательный последующий выкуп.

Вице-чемпион Португалии выплатит €6,75 млн за аренду, а затем обязана будет оформить трансфер на постоянной основе за €20,25 млн. Дополнительно предусмотрены бонусы в размере до €5 млн, зависящие от командных и индивидуальных достижений.

Таким образом, общая сумма сделки составляет €27 млн без вычета различных комиссий.

Условия также включают финансовые гарантии для "Шахтёра": донецкий клуб получит 25% от суммы будущей перепродажи игрока. При этом "Бенфика" оставила за собой возможность снизить этот процент до 15%, если выплатит фиксированные €6 млн. Кроме того, португальский клуб удержит 5% "солидарного механизма" для распределения между академиями, воспитавшими футболиста.

Официальная презентация состоялась 30 августа. Судаков, выбравший 10-й номер, подчеркнул, что считает переход шагом вперёд в карьере:

"Это невероятный клуб с богатой историей. Я хочу выиграть здесь всё, начиная с чемпионата. Уверен, что смогу этого добиться вместе с этой потрясающей командой. Большую роль в моём решении сыграл мой друг Анатолий Трубин, который уже успешно выступает за "Бенфику". Поддержка болельщиков впечатляет — я почувствовал это ещё до приезда", — сказал украинец в интервью клубному телеканалу BTV.

Карьера Судакова

Георгий Судаков родился 1 сентября 2002 года в Брынке (Луганская область). Воспитанник "Сокола" из родного города, после начала российской оккупации Донбасса в 2014 году переехал в Харьков и продолжил обучение в академии "Металлиста".

В 2017-м его подписал "Шахтёр", а дебют за первую команду состоялся 21 октября 2020 года в матче Лиги чемпионов против "Реала" (3:2). Постепенно он стал ключевым игроком донецкого клуба: в сезоне-2022/23 был признан лучшим молодым футболистом Украины, а затем дважды помогал "горнякам" выигрывать национальные трофеи. В общей сложности Судаков провёл за "Шахтёр" 148 матчей, забив 35 голов.

На международной арене полузащитник стал лучшим бомбардиром молодёжного Евро-2023, а в первой сборной дебютировал ещё в 2021 году. Он участвовал в чемпионатах Европы-2020 и 2024.

Отметим, что Сумма в 25,25 млн сделала украинца одним из самым дорогим приобретением в истории португальских "орлов". До этого рекордом лиссабонцев был трансфер нападающего сборной Турции Оркуна Кекчю, за которого в общем отдали 29,7 млн а европейской валюте.

