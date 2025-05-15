Май – месяц футбольный.

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Судите сами. 14 мая в Житомире прошел финал Кубка Украины. Трофей оспаривали "Динамо" и "Шахтер". В итоге в серии пенальти победила донецкая команда, которая в 15-й раз завоевала престижный трофей.

24 мая пройдет заключительный тур 34-го чемпионата Украины, определятся обладатели медалей. Клубы, занявшие 15-е и 16-е места в турнирной таблице, согласно регламенту чемпионата, покидают Премьер-лигу, а их заменят две лучшие команды Первой лиги. 13-е и 14-е команды Премьер-лиги проведут два стыковых матча с 3-й и 4-й командами Первой лиги за право сохранить свою прописку среди сильнейших.

Начали в сентябре прошлого года

В сентябре прошлого года стартовали еврокубки сезона-2024/2025 – Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций. Выступали в них по 36 команд в каждом из турниров. УЕФА принял решение проводить их по новой формуле. Восемь лучших команд из 36-ти в каждом из турниров напрямую выходили в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-е по 24-е, проводили спаренные матчи за право выхода в 1/8 финала. Остальные команды завершили свои выступления в турнирах.

К сожалению, среди них оказались "Шахтер" и "Динамо". Дончане в главном еврокубковом турнире заняли 27-е место, киевляне в Лиге Европы финишировали на 33-й позиции. Единственная утеха, что, несмотря на неудачные игры, наши клубы пополнили свои бюджеты от УЕФА: "Шахтер" заработал 41,3 млн евро, "Динамо" - 12,6 млн.

В мае пройдут финалы трех еврокубков. 21 мая состоится финал Лиги Европы, в нем встречаются английские "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Матч пройдет в испанском Бильбао. 28 мая в польском Вроцлаве состоится финальная игра Лига конференций, в которой встретятся английский "Челси" и испанский "Бетис". 31 мая в Мюнхене определится сильнейшая команда Лиги чемпионов. В финальном матче встречаются французский "ПСЖ" и итальянский "Интер". Известный британский портал GiveMeSport назвал призовые финалистов Лиги чемпионов. Победитель может рассчитывать на призовые в размере 27,8 млн евро, финалист получит 20,6 млн евро.

Представительство сократилось

Быстро промчатся несколько летних месяцев – и возьмут старт три еврокубка сезона-2025/2026. Футбольную Украину в них будут представлять на старте 4 клуба: в Лиге чемпионов один (стартует с 1-го квалификационного раунда), один в Лиге Европы (стартует с 1-го квалификационного раунда) и два в Лиге конференций (стартуют со 2-го квалификационного раунда). Вернуть себе представительство пяти команд в еврокубках, две из которых будут играть в Лиге чемпионов, – дело сложное. Для этого в таблице коэффициентов УЕФА Украина должна занять место не ниже 15-го, сейчас же мы в нем лишь 23-е.

В пятилетнем цикле клубного рейтинга УЕФА "Шахтер" после выступления в еврокубковом сезоне-2024/2025 занимает 39-е место, "Динамо" – 76-е. Максимальным достижением дончан в этом рейтинге была 12-я позиция в 2020-м, для киевлян – 23-я в 2018-2019 годах.

Теперь в воротах "Аль-Шабаба"

Вторую часть 34-го чемпионата Украины "Динамо" проводит без своего многолетнего надежного голкипера Георгия Бущина. Его заменил Руслан Нещерет. Георгий теперь является голкипером саудовского клуба "Аль-Шабаб", контракт с которым заключен на 2,5 года. Всю свою вратарскую карьеру Бущан провел в "Динамо", начиная с футбольной академии клуба. Георгий стал чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны. В составе "Динамо" играл в Лиге чемпионов, Лиге Европы, защищал ворота сборной Украины. 177 матчей Бущан сыграл в воротах "Динамо", в 72-х из них держал свою рамку "на замке". 31 мая Георгий Бущан отметит свой 31-й день рождения.