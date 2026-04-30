'Шахтер' – 'Кристал Пэлас': все подробности полуфинала Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" в четверг, 30 апреля, проведет первый полуфинальный матч Лиги конференций, в котором его соперником стал представитель английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас". Украинский клуб в четвертый раз подряд сыграет на этой стадии континентальных турниров.

Встречу принимает городской стадион в польском Кракове. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Кристал Пэлас". Время начала – 22:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА "ШАХТЕР" – "КРИСТАЛ ПЭЛАС"

По оценкам GGBET, лидерами противостояния считаются лондонцы с коэффициентом 2,06, тогда как на победу "горняков" предлагается 3,89.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" – "КРИСТАЛ ПЭЛАС"

Украинские любители футбол смогут подержать нашу команду у экранов телевизоров и электронных девайсов. Прямой эфир из Кракова пройдет на канале "Megogo Футбол 1". Показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и єкспертов.

СУДЬИ НА "ШАХТЕР" – "КРИСТАЛ ПЭЛАС"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Германии, которую возглавляет Феликс Цвайер. Помогать ему будут лайнсмены Роберт Кемптер и Кристиан Дитц, роль четвертого рефери исполнит Свен Яблонски.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Бастиан Данкерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Арда Туран, главный тренер "Шахтера":

– Хотим сыграть лучше и выйти в финал. Мы полны энтузиазма, но если будем действовать только под влиянием эмоций, то станем допускать ошибки. Нужно сохранять холодную голову и придерживаться плана на игру.

Оливер Гласнер, главный тренер "Кристал Пэлас":

– Мы все с нетерпением ждем этого матча. Это важная игра, полуфинал против "Шахтера". Остались четыре лучшие команды. В раздевалке отличная атмосфера – даже после поражения от "Ливерпуля" мы извлекли много положительных моментов.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Назарина – Алиссон, Очеретько, Исаке Силва, Невертон – Кауан Элиас.

"Кристал Пэлас": Хендерсон – Ричардс, Лакруа, Канво – Муньос, Уортон, Камада, Митчелл – Сарр, Матета, Гессан.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о том, с чем столкнулся клуб из-за допингового скандала с Михаилом Мудриком.

