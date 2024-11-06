Северная Македония – Украина: анонс и прогноз на матч отбора женского Евробаскета-2025

Женская сборная Украины по баскетболу в четверг, 7 ноября, проведет свой третий матч в квалификационном турнире к чемпионату Европы 2025 года. Подопечные тренера Евгения Мурзина в выездном поединке сразятся против представительниц Северной Македонии.

Видео дня

Игра пройдет на паркете Kale Sports Hall в Скопье. Смотрите на OBOZ.UA онлайн-видеотрансляцию матча Северная Македония – Украина. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ – УКРАИНА

Увидеть прямой эфир из Риги кроме нашего сайта можно будет на телеканалах XSPORT и "Суспильне", которые являются трансляторами матчей украинских баскетболисток.

ПРОГНОЗ НА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ – УКРАИНА

Фаворитками поединка считаются украинские девушки. Ставки на победу нашей команды принимаются с коэффициентом 1,12. А показатели на успех хозяек паркета достигает уровня 5,70.

СОСТАВЫ КОМАНД

Северная Македония: Анжелика Митрашинович, Ильина Сельцова, Мерит Хемпе, Милица Николич, Нена Трайчевска, Ивана Кметовска, Катерина Поп-Димитровска, Аня Начевска, Микаэла Алексовска, Матея Николич, Александра Стояновска, Елена Тасевска.

Украина: Алина Ягупова, Татьяна Юркевисус, Мириам Уро-Нилле, Виктория Балабан, Дарья Дубнюк, Евгения Путра, Вера Грималюк, Вероника Любинец, Кристина Кулеша, Наталья Цюбик, Кристина Филевич, Богдана Лапхан, Анжелика Ляшко, Анастасия Кучеренок.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Евгений Мурзин, главный тренер сборной Украины:

– Почти все, на кого мы могли рассчитывать и кого включили в расширенный список, должны приехать в сборную. Хотели еще пригласить Оксану Фастову, но у нее проблемы с коленом и сейчас она проходит лечение. У Ульяны Дацько травма спины, с Ольгой Яцковец была предварительная договоренность о приезде в сборную, но при личных обстоятельствах она не сможет приехать. Вообще перебрали многих игроков. Ольга Мазниченко и Виктория Мирчева закончили карьеру, Олеся Малашенко попросила не вызвать ее, поскольку физически не готова в сборную.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Обе команды проиграли свои стартовые матчи соперницам из Сербии и Португалии. На чемпионат Европы выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!