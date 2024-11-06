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Северная Македония – Украина: анонс и прогноз на матч отбора женского Евробаскета-2025

Александр Чеканов
Баскетбол
2 минуты
438
Северная Македония – Украина: анонс и прогноз на матч отбора женского Евробаскета-2025

Женская сборная Украины по баскетболу в четверг, 7 ноября, проведет свой третий матч в квалификационном турнире к чемпионату Европы 2025 года. Подопечные тренера Евгения Мурзина в выездном поединке сразятся против представительниц Северной Македонии.

Видео дня

Игра пройдет на паркете Kale Sports Hall в Скопье. Смотрите на OBOZ.UA онлайн-видеотрансляцию матча Северная Македония – Украина. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ – УКРАИНА

Увидеть прямой эфир из Риги кроме нашего сайта можно будет на телеканалах XSPORT и "Суспильне", которые являются трансляторами матчей украинских баскетболисток.

Северная Македония – Украина: анонс и прогноз на матч отбора женского Евробаскета-2025

ПРОГНОЗ НА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ – УКРАИНА

Фаворитками поединка считаются украинские девушки. Ставки на победу нашей команды принимаются с коэффициентом 1,12. А показатели на успех хозяек паркета достигает уровня 5,70.

Северная Македония – Украина: анонс и прогноз на матч отбора женского Евробаскета-2025

СОСТАВЫ КОМАНД

Северная Македония: Анжелика Митрашинович, Ильина Сельцова, Мерит Хемпе, Милица Николич, Нена Трайчевска, Ивана Кметовска, Катерина Поп-Димитровска, Аня Начевска, Микаэла Алексовска, Матея Николич, Александра Стояновска, Елена Тасевска.

Украина: Алина Ягупова, Татьяна Юркевисус, Мириам Уро-Нилле, Виктория Балабан, Дарья Дубнюк, Евгения Путра, Вера Грималюк, Вероника Любинец, Кристина Кулеша, Наталья Цюбик, Кристина Филевич, Богдана Лапхан, Анжелика Ляшко, Анастасия Кучеренок.

Северная Македония – Украина: анонс и прогноз на матч отбора женского Евробаскета-2025

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Евгений Мурзин, главный тренер сборной Украины:

– Почти все, на кого мы могли рассчитывать и кого включили в расширенный список, должны приехать в сборную. Хотели еще пригласить Оксану Фастову, но у нее проблемы с коленом и сейчас она проходит лечение. У Ульяны Дацько травма спины, с Ольгой Яцковец была предварительная договоренность о приезде в сборную, но при личных обстоятельствах она не сможет приехать. Вообще перебрали многих игроков. Ольга Мазниченко и Виктория Мирчева закончили карьеру, Олеся Малашенко попросила не вызвать ее, поскольку физически не готова в сборную.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Обе команды проиграли свои стартовые матчи соперницам из Сербии и Португалии. На чемпионат Европы выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе.

Северная Македония – Украина: анонс и прогноз на матч отбора женского Евробаскета-2025

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